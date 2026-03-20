Silničáři pokročí v přípravě tunelu na budoucí D3, vyrazí průzkumnou štolu

Stavba celé středočeské D3 má začít v roce 2028 a potrvá čtyři roky, předpokládané náklady jsou 71,3 miliardy korun. ŘSD má dosud uzavřené kupní smlouvy téměř s polovinou vlastníků pozemků v trase dálnice, informoval v pátek Jiří Veselý z ŘSD.
Dostavba dálnice z Prahy na jih Čech má řadu odpůrců. Vadí jim, že povede turisticky atraktivním Posázavím. ŘSD výtky odmítá.
Průzkumná štola k tunelu Prostřední Vrch bude měřit 838 metrů, zhotovitelem je sdružení společností Subterra, INSET a Safety Pro. Práce vyjdou na 248 milionů Kč bez DPH. Po ražbě štoly bude ŘSD vyhodnocovat výsledky, dalším krokem bude geotechnické měření.
„Účelem podrobného geotechnického průzkumu a geotechnického monitoringu včetně ražby štoly je získat detailní informace o struktuře a chování horninového masivu. Tím se minimalizují geotechnická a ekonomická rizika při ražbě samotného dálničního tunelu,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Dálnice D3 v úseku Václavice-Voračice povede v místě průzkumné štoly západně od obce Václavice. Pod místním pahorkem Prostřední Vrch prochází trasa navrženým stejnojmenným tunelem dlouhým 950 metrů, kvůli němuž se nyní chystá průzkum.
„Začala přípravná fáze, která potrvá přibližně tři měsíce. Ta bude zahrnovat vybudování pracoviště průzkumné štoly, terénní úpravy a výkop portálu. Následovat bude samotná ražba štoly s odhadovanou dobou trvání deset měsíců,“ uvedla vedoucí týmu přípravy středočeské D3 Zuzana Urbancová z ŘSD.
D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Středočeská část by měla měřit 58,5 kilometru. Od Pražského okruhu u Jesenice povede na jih kolem Jílového, Hostěradic, Václavic, Voračic a Nové Hospody. S Benešovem ji spojí šestikilometrová Václavická spojka.
Zatímco v jižních Čechách se staví, ve středních Čechách se ještě nezačalo. Kritici se obávají i problémů s podložím v okolí Jílového, kde se ve středověku těžilo zlato. Ministerstvo dopravy a ŘSD namítají, že trasa přes Posázaví byla opakovaně vyhodnocena jako ekonomicky smysluplná a nejvhodnější.