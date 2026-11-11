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Tunel mezi Výstavištěm a Dejvicemi zná svého projektanta

Autor: ,
  11:07
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Tunel mezi Výstavištěm a Dejvicemi má svého projektanta | foto: Správa železnic

Podklady pro stavbu železničního tunelu mezi Výstavištěm a Dejvicemi vypracuje společnost Metroprojekt Praha. Zakázka Správy železnic vyjde na zhruba 66,7 milionu korun.

Informovala Správa železnic. Organizace už loni v prosinci požádala o stavební povolení, samotná stavba by měla začít v roce 2028.

Firma vypracuje prováděcí projektovou dokumentaci s využitím digitálního modelu stavby a bude provádět dozor při realizaci tunelu. Dokumentace poslouží jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Od Stromovky povedou koleje tunelem k nové stanici Praha-Dejvice, která bude společným vestibulem propojena se stanicí metra Hradčanská. Přesunutím železnice pod zem se odstraní současná bariéra v území. Na místě uvolněné železniční trasy pak bude možné vybudovat zelený pás propojující Stromovku s Letenskými sady, určený pro pěší a cyklisty.

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Tunelový úsek mezi Výstavištěm a Dejvicemi je jednou z etap rozsáhlého projektu železnice Praha – Letiště – Kladno. Ten postupně proměňuje dnešní převážně jednokolejnou a neelektrizovanou trať v kapacitní dvoukolejné spojení, které nabídne rychlejší a spolehlivější cestování mezi centrem Prahy, severozápadní částí metropole, letištěm a Kladnem.

Vznikají nová či přestavěná nádraží a zastávky s návazností na metro, tramvaje, autobusy i kapacitní parkoviště P+R.

Dokončení modernizace a výstavby SŽ předpokládá kolem roku 2030, odhadované náklady dosahují zhruba 50 miliard korun.

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Část ze souboru staveb je hotová, ale několik z nich na zahájení teprve čeká. Mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec už vznikla moderní dvoukolejná trať, aktuálně pokračuje stavba výpravní budovy ve stanici Kladno, která má být hotová příští rok v únoru.

V letech 2017 až 2020 byl zrekonstruován Negrelliho viadukt v Praze. Od loňského srpna je v provozu nové nádraží v Bubnech a zastávka na Výstavišti.

Na konci května zahájila SŽ nejdelší etapu projektu, a to stavbu dvojkolejné elektrizované trati mezi pražskou Ruzyní a Kladnem, jejíž dokončení plánuje na rok 2029. Současně obnoví několik železničních stanic včetně hostivické. Náklady budou téměř 8,3 miliardy korun.

Stavba nové dvoukolejné elektrizované trati mezi stanicí Praha-Ruzyně a Letištěm Václava Havla má začít v roce 2028, stejně jako úseku mezi Ruzyní a Veleslavínem a tunelu mezi Dejvicemi a Veleslavínem.

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