VIDEO: Na Pankráci razí novou stanici metra. U eskalátorů zvolili neobvyklý postup

Na ražbě tunelů pro novou linku D pracují dělníci několik metrů pod trasou C. Zabývají se tam ražbou prostoru pro novou stanici, přestupní tunely a také eskalátorové tunely.

Tunely razí do břidlice postupně po metru. „Ten jeden metr musíme vyrazit buď strojně, nebo pomocí trhacích prací. Potom ten jeden metr musíme zajistit,“ uvedl Štefan Ivor, hlavní stavbyvedoucí. Zajištění tunelu se dělá pomocí ocelových výztuží, kovových sítí, svorníků a také stříkaného betonu.

Z hotové stanice se pak cestující dostanou do stanice Pankrác na lince C, ale také do obchodního domu nebo směrem k nedaleké administrativní budově. „Unikátní je na tom právě ten způsob ražby směrem odspodu, směrem vzhůru. Přístup shora bohužel není možný, protože tam již stojí administrativní budova, která v sobě má již v podzemních patrech postavený zárodek eskalátorového tunelu,“ vysvětlil hlavní stavbyvedoucí Jiří Břichňáč, proč přistoupili k neobvyklému řešení. Novým tunelem se na připravenou část napojí.

„Za posledních 20 let se tímto způsobem žádný eskalátorový tunel, jak v České republice nebo v nějakém blízkém okolí střední Evropy, nerealizoval,“ doplnil stavbyvedoucí.

Současně dělníci budují technologický blok, mezistaniční úsek nebo obratový tunel. Ten bude složit pro obraty souprav metra do doby, než se prodlouží směrem do centra města. Přístupové tunely nebo obratové koleje jsou již vyražené kompletně.

Stavba nové linky pražského metra začala v roce 2022, ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Jako druhý má navazovat úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Jako poslední budou dělníci budovat úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. Původní předpoklad dokončení byl rok 2029, je však možné, že stavba potrvá déle.