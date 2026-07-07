Tropická horka Pražany potrápila, voda je ale po vedrech čistá. Kromě Džbánu

„Výsledky dopadly nad očekávání dobře,“ sdělila pro MF DNES mluvčí Hygienické stanice hl. m. Prahy (HSHMP) Petra Bátok.
Ke zhoršení došlo pouze na koupališti Džbán v Divoké Šárce, kde se objevily pro lidi nebezpečné sinice, které se v horkých dnech množí rychleji. Ve vodě by se neměli koupat především alergici, děti a těhotné ženy. Hygienici ale měření aktualizují jednou za dva týdny a aktuální počasí může situaci výrazně ovlivnit.
Zdravotní riziko pro děti
Voda je podle těch nejnovějších dat z 29. června vhodná ke koupání v jezeře Lipence v Radotíně. Horší kvalitu mají naopak stále Šeberák a hostivařská přehrada. Do budoucna nelze podle hygieniků vyloučit, že se sinice objeví i zde.
„V druhé polovině července se mohou sinice kromě Džbánu objevit i na koupalištích Šeberák a v Hostivařské přehradě,“ upozornil Petr Pumann z oddělení hygieny vody Státního zdravotního ústavu.
Voda v pražských koupalištích
V hlavním městě je devět přírodních koupališť.
Podle posledního měření hygienické stanice z 29. června jsou vhodná ke koupání tato:
Horší kvalitu vody mají:
Nevhodné ke koupání pro citlivé jedince:
Hygienická stanice zveřejňuje výsledky měření jednou za 14 dní.
Zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy.
Sinice pro plavce představují řadu potenciálních zdravotních problémů.
„Produkují toxiny, které mohou způsobit svědění a kožní vyrážky, podráždění očí, ale také nevolnost a střevní potíže,“ upozornila Bátok. Zejména je třeba dávat pozor na děti, aby se nenapily vody. V ohrožení jsou také těhotné ženy, alergici nebo lidé s oslabenou imunitou.
„Jejich organismus reaguje na toxiny i bakterie mnohem výrazněji než u zdravých dospělých,“ uvedla Bátok.
Pokud si lidé nejsou jistí, zda se ve vodě nacházejí nebezpečné sinice nebo jen neškodné řasy, mohou si sami udělat jednoduchý test. K tomu jim stačí pouze průhledná plastová láhev.
Stačí ji naplnit vodou zanesenou zelenými částečkami a nechat ji zhruba dvacet minut stát na slunci. Pokud se u hladiny vytvoří zelený prstenec a zbytek vody pod ním je čirý, jedná se o sinice, ve kterých by se lidé koupat neměli. V případě, že voda zůstane rovnoměrně zakalená v celém svém objemu, jde o řasy, které zdraví neohrožují.
Po každém koupání hygienici radí se co nejdříve osprchovat. V případě, že se objeví alergická reakce, která neustoupí ani po osprchování, je třeba vyhledat lékaře.
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Před cestou k vodě odborníci také doporučují zkontrolovat aktuální výsledky měření na webových stránkách HSHMP nebo na portálu koupacivody.cz.
Hygienici sice rozbory provádějí pravidelně, ale po několika dnech tropických teplot nebo naopak po vydatných deštích může být situace na jednotlivých koupacích plochách úplně jiná než při posledním odběru. „Proto platí jednoduché pravidlo, než se vydáte k vodě, věnujte pár minut kontrole její kvality,“ dodala k tomu Bátok.
Za vodou i do nekrytých bazénů
Vodu vhodnou ke koupání by společně s výsledky měření z poloviny června mělo mít dohromady pět biotopů: Jezero Lipence, Rybník Motol, Biotop Radotín, Lhotka a Betonová nádrž Divoká Šárka.
V případě obav ze zhoršení kvality vody můžou Pražané vyrazit i na venkovní koupaliště, která spravují městské části. Na návštěvníky na některých z nich do budoucna čekají vylepšení. Například kvůli dostavbě kryté části plaveckého bazénu v areálu koupaliště Petynka v Praze 6 se zde snížila kapacita na 1 300 návštěvníků z původních 1 600.
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S inovacemi přichází i Pražačka, která se nachází na Žižkově. Koupaliště nabídne nový stánek s občerstvením, který bude otevřený vždy při vyšší obsazenosti areálu. Provozovatelé plánují nové webové stránky, které budou informovat o počtu návštěvníků nebo o teplotě vody. Koupaliště je rozdělené do tří zón včetně části s atrakcemi, která je určená pro rodiny s dětmi.
Podle hygieniků lidé při koupání často zapomínají na dostatečný pitný režim a používání opalovacího krému s ochranným faktorem. V době největšího slunečního záření, zpravidla mezi 11. a 15. hodinou, je lepší zdržovat se spíše ve stínu.