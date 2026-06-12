„Dnes jsme poprvé zkušebně projeli vybudovanou infrastrukturu na trolejbusové trati číslo 53 z Karlova náměstí na Stadion Strahov,“ pochlubil se pražský dopravní podnik (DPP) na sociálních sítích.
Trolejbusy se na Strahov vrátí po více než půl století. „Konečně,“ kvituje zprávu také Ropid, organizátor dopravy v Praze a Středočeském kraji.
Už před několika týdny DPP informoval o dokončení elektrifikace trati. Jsou položené kabelové trasy, finální podobu mají i objekty měníren na Strahově a na Hřebenkách. Dělníci pracovali i na odstraňování původních stožárů veřejného osvětlení.
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Praha dokončuje elektrifikaci dalších tratí, trolejbusy tudy projedou už v létě
Kromě linky na Strahov Praha finišuje také s elektrifikací autobusové linky 131 z Hradčanské na Bořislavku, ta se po dokončení změní na číslo 51.
Zprovoznění obou linek se očekává letos v létě.
V současnosti jsou v Praze v provozu tři trolejbusové linky: číslo 58 Palmovka – Miškovice, 59 Nádraží Veleslavín – Letiště a linka 52 Na Knížecí – Waltrovka / Jinonice. Ta byla zprovozněna teprve nedávno 1. dubna.
Dopravní podnik Praha na svých trolejbusových tratích provozuje celkem 37 trolejbusů. Ve flotile má dva standardní vozy typu Škoda 24Tr Irisbus, 36Tr (nízkopodlažní), 15 kloubových vozů typu SOR TNS 18 a 20 kusů Škoda-Solaris 24m.
Praha oslaví 90 let trolejbusové dopravy
Praha letos oslaví 90 let od zahájení trolejbusové dopravy. První linka vyjela 28. srpna 1936 na trati Střešovice – Svatý Matěj. DPP připravil speciální polep vozidel, lákadlem pak v létě budou mimo jiné výroční jízdy historických vozidel.
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„Identifikuji se jako trolejbus!“ Dopravce sloganem rozzlobil lidskoprávní aktivisty
Součástí výročního vizuálu je také slogan „Identifikuji se jako trolejbus“ na autobusech, kvůli kterému nyní dopravce čelí kritice.
Lidskoprávní organizace upozorňují, že je nevhodný a využívá rétoriku často používanou ke zesměšňování trans a nebinárních osob. Dopravní podnik vysvětlil, že jde o nadsázku.