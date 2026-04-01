Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa
Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...
Řidič dostal za smrt matky s kočárkem tříletou podmínku. K soudu nedorazil
Obvodní soud pro Prahu 9 ve čtvrtek nepravomocně rozhodl v kauze řidiče, který svým porsche usmrtil ženu s kočárkem. Adam Coubal dostal tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz řízení. Pozůstalým...
OMG, jsou nádherný. Designérka Marešová oněměla, když viděla své vozy pro Petřín
Jako když dítěti dáte štěně. Takové pocity měla designérka Anna Marešová, když viděla poprvé své nové vozy pro petřínskou lanovku zcela hotové. Přiznala, že když před lety vyhrála soutěž, přišlo jí...
Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze
U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci byli také pyrotechnici. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policisté nyní pátrají...
Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů
Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdila odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem byl zastavený, vlak tam v pondělí ráno usmrtil člověka. Zasahovaly složky integrovaného záchranného systému, řekla policejní mluvčí...
Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě
Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....
V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu
Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...
Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč
Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...
Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado
Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...
Dálnici D11 u Prahy je po bourání mostu na exitu 8 plně průjezdná
Dálnice D11 u Prahy je po nočním bourání mostu na exitu 8 u Jiren opět plně průjezdná. Úplná uzavírka začala v sobotu kolem 19:15, most se podařilo zbourat krátce před 02:00. Po dokončení úklidu...
Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji
V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...
Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu
Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...
Porucha trakčního vedení zastavila provoz vlaků přes Smíchovské nádraží
Mezi pražským hlavním vlakovým nádražím a stanicí v Radotíně nejezdí vlaky. Důvodem je porucha trakčního vedení. Mezi Radotínem a Smíchovským nádražím byla zavedena náhradní autobusová doprava.
Hasiči v Lánech zachránili jezevčíka uvězněného v propustku, musel na operaci
Profesionální i dobrovolní hasiči v sobotu po poledni spěchali k záchraně psa, který v Lánech na Kladensku uvázl v propustku a nemohl ven. S pomocí štěrbinové kamery se jezevčíka podařilo po dvou...
Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce
Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...
Místo Nicholsona chtěli Čelisti. Synové Formana o velké noci v Hollywoodu
Proč dali jako děti přednost Čelistem před tátovým oscarovým dramatem? Jak jejich dědeček v hotelu „ulovil“ představitele inspektora Columba a proč jim komunisté zakázali nosit bundy s americkou...