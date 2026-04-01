Už na výchozí zastávce Na Knížecí na spoj čekaly desítky nadšenců s připravenými mobily v ruce. Během jízdy přibývali další, takže trolejbus byl při zhruba desetiminutové jízdě slušně vytížen.
„Na novou linku se těším strašně moc. Už tady na ni čekám dvě hodiny,“ uvedl pro iDNES.cz Petr z Prahy, který na zastávce vůz nadšeně vyhlížel a podle svých slov se zúčastnil už několika premiérových jízd pražských trolejbusů.
První vůz s registrační značkou DPP 509 na trasu trati Na Knížecí – U Waltrovky – Jinonice vyrazil hodinu po poledni.
Lidé si zážitek z první jízdy pochvalovali. „Bylo to pěkné. Líbí se mi, že je to ekologičtější varianta,“ hodnotil jízdu Tomáš z Prahy, který sem přišel ze zvědavosti. „Touto cestou nejezdím denně, přišel jsem se jen podívat,“ dodal.
Další nadšenci vyhlíželi nový stroj na trase, i oni si toužili událost zdokumentovat.
Podle Martina Koška, zástupce vedoucího jednotky Provoz Autobusy DPP, je trolejbus pohodlný. „A jezdí se mi v něm dobře. Má plynulý rozjezd, v kopci je výkonný a dobře brzdí, je to příjemné svezení,“ řekl Košek.
Jeden spoj s cestujícími denně
Podle dopravního podniku bude každý den v rámci zkušebního provozu na trať nasazen jeden trolejbusový spoj s cestujícími.
„Pro nás bude nadále sloužit pro školení řidičů a sbírání cenných informací z energetického managementu vozidel z provozu s cestujícími,“ uvedl mluvčí DPP Daniel Šabík.
Na lince se první dny nejprve veřejnosti představí bateriový trolejbus typu Standard Škoda 36Tr, poprvé v provozu s cestujícími v úpravě a v barevném řešení Pražské integrované dopravy (PID), který standardně slouží k výcviku nových řidičů.
„Trolejbus brzy v dubnu obdrží slušivý polep propagující významné výročí 90 let od zahájení prvního provozu trolejbusů v Praze, které letos oslavíme,“ dodal mluvčí.
Dopravní podnik zhruba před dvěma týdny zahájil zkušební jízdy bez cestujících, které dopravce využívá ke školení a seznamování řidičů s novou tratí i novým vozem SOR TNS 12.
U čtyř trolejbusů SOR TNS 12 byla nyní čerstvě dokončena homologace a probíhají kontroly a přejímky do majetku DPP.
„Paralelně s tím běží proces homologace trolejbusů Bozankaya SNG 12T, se kterými rovněž počítáme v provozu na lince 52 poté, co výrobce obdrží vydání typového schválení, průkazů způsobilosti, autorizace PID, dojde k odstranění vad a nedostatků a vozidla si převezmeme do majetku DPP,“ upřesnil Šabík.
Zahájení pravidelného provozu trolejbusové linky 52 a ukončení autobusové linky 137 se předpokládá v řádu týdnů.
Linka číslo 52 je třetí trolejbusovou linkou v Praze. Momentálně jsou v provozu linky číslo 58 Palmovka – Miškovice a 59 Nádraží Veleslavín – Letiště.
Dopravní podnik Praha na svých trolejbusových tratích provozuje celkem 37 trolejbusů. Ve flotile má 2 standardní vozy typu Škoda 24Tr Irisbus, 36Tr (nízkopodlažní), 15 kloubových vozů typu SOR TNS 18 a 20 kusů Škoda-Solaris 24m.
Stávající autobusová linka 137
(budoucí trolejbusová linka 52)
Trolejbusové linky v Praze jsou dosud dvě, v celkové délce 19,7 km, nasazeno je na ně celkem 37 vozů.
Zdroj: DPP