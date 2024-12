VIDEO: Spojení baroka a moderního umění. Trojský zámek ožil videomappingem

O pauze lítalo všechno, co mi přišlo do ruky, popsal Veselý. Chce obměnit kádr

Po prvních pětačtyřiceti minutách to vypadalo, že zakončí podzimní část ligy porážkou. „O poločase lítalo všechno, co mi přišlo do ruky, nebylo to dobrý,“ popsal pak Jaroslav Veselý, kouč fotbalistů...