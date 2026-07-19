Způsoby, jak si falešný doklad opatřit, jsou různé. Aktuální trend je umělá inteligence.
Pražští revizoři se s falešně vytvořenými SMS jízdenkami v praxi setkávají opakovaně a shodují se, že vizuálně bývají skutečně k nerozeznání.
Způsoby, jak si falešný doklad opatřit, jsou různé. Aktuální trend je umělá inteligence.
Pražští revizoři se s falešně vytvořenými SMS jízdenkami v praxi setkávají opakovaně a shodují se, že vizuálně bývají skutečně k nerozeznání.
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.
České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...
Už vidíme, v jaké vzdálenosti potkají tramvaje sochu sv. Václava. ROPID v sérii nových snímků ukázal postup prací na stavbě tramvajové trati na Václavském náměstí a rekonstrukci stávajícího tělesa...
Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....
Cestující MHD, kteří se hodlají přepravovat načerno, si vzájemně radí, jak převézt revizora. Sdílejí si zaručené návody, jak vytvořit SMS jízdenku za pomoci AI. Zatím však jejich fígly na pražské...
Dělníci zbourali v noci na neděli dva nadjezdy, kvůli kterým byl od sobotního večera plánovaně přerušený provoz na Pražském okruhu mezi Slivencem a Řeporyjemi. Uzavírka byla ukončena v neděli kolem...
Nastává doba zmenšování. Před pár lety pro rodiny v metropoli průměrný standard představoval byt okolo 80 metrů čtverečních, nyní je to zhruba o pětinu méně. Rostoucí oblibě se však začínají těšit...
Festival Prague Pride, který proběhne od 3. do 9. srpna 2026, se snaží ukázat širší společnosti, jak žijí queer lidé a s jakými problémy se ve svém životě potýkají. Letos bude jeho téma „Časy se...
Antény mobilních operátorů najdete nejčastěji na střechách obytných či administrativních budov. Nacházejí se však i na věžích historických staveb, tedy zámků, hradů a kostelů. Často o nich ani...
Fotbalový trenér Pavel Šutr o poměrech v českém fotbale zase na plnou pusu řekl to, co si myslí. „Paskvil, paskvil. Zase z nás udělali ovce,“ pronesl kouč pražské Dukly po přípravném utkání v Ústí...
Pražský okruh je v úseku mezi Slivencem a Řeporyjemi od sobotního večera zavřený. Důvodem je plánovaná demolice dvou nadjezdů v ulicích K Austisu a K Zadní Kopanině. Uzavírka by měla trvat do...
Rozehrávač Ronaldo Segu je první zahraniční tváří v kádru basketbalové Slavie. Pražský celek, který vznikl fúzí s mistrovským Nymburkem, oznámil příchod šestadvacetiletého hráče na svém webu.
V pražské ulici Argentinská se srazila tramvaj s osobním automobilem, který se převrátil na střechu. Na místě zasahovali záchranáři a policisté.
Gestapo si neví rady? Na řadu přichází Kriminální inspekce IV. Nenápadné oddělení české policie za okupace pomáhalo nacistům.
Nad Vápenkami, Kladno - Kročehlavy
Rozhodně není mužem velkých slov či gest, takže když se ho zeptáte, kam by se chtěl během následující sezony posunout, na moment se odmlčí, zamyslí se a špitne: „Hlavně, ať jsem zdravý. Když budu...
Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda několika aut. Prvotní požár dodávky na 49. kilometru dálnice způsobil kolonu, v níž poté došlo ke srážce šesti vozidel. Podle záchranářů se na místě...