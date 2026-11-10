Policie koncem měsíce požádala veřejnost o pomoc s identifikací a zveřejnila fotografie tetování, které měla žena na většině těla. Na základě získaného tipu policie nechala provést test DNA, který totožnost potvrdil, sdělila iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.
Pracovník třídicí linky v Hostivici objevil tělo mladé ženy na začátku října. Vzhledem ke stavu ve kterém byla mrtvá nalezena, nebylo možné určit její totožnost.
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Kdo je mrtvá žena objevená na třídicí lince? Měla řadu tetování, policie žádá o pomoc
Mělo se jednat o ženu drobné postavy ve věku 20–30 let, vysokou 155 až 160 cm s tmavě hnědými vlasy. Ačkoli soudní pitva neprokázala cizí zavinění, kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.
Zatím policie neví, jak se žena do kontejneru dostala ani s kým se stýkala. Kriminalisté se podle Richterové nyní soustředí na určení časové osy a průběhu událostí. Více informací policie poskytne po konci vyšetřování.
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Na třídicí lince byla mrtvola třicátníka, policie už ho identifikovala
V únoru 2019 bylo na třídicí lince v Ostravě objeveno tělo třicetiletého muže. Podobně jako nyní pomohla k jeho identifikaci veřejnost a fotografie tetování. Pitva nařízená soudem neprokázala cizí zavinění.