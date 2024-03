Dva motory a nečekané jízdní vlastnosti, pochvaluje si řidič letištní trolejbus

Když jsem s vámi jela třetí den ostrého provozu, byl jste z řízení nadšený. Jak je tomu s dvoutýdenním odstupem?

Jsem nadšený pořád.

Máte najeto už 1 500 kilometrů, to vás jen tak něco nepřekvapí. Zaznamenal jste při řízení nějakou potíž?

Osobně ne, ale občas se objeví nějaký problém v podobě „dětských nemocí“. Například s dveřmi nebo vypadnou sběrače, ale může to být i kvůli malé zkušenosti řidičů. Přece jen se trolejbusy do Prahy vracejí po více než 50 letech. Jsme původně řidiči autobusů, takže všichni nabíráme nové zkušenosti.