Zaměstnanci finančního úřadu ignorovali výstrahu, z Itálie se vrátili nakažení

„Mám informaci od hygieniků, že jsou případy zaměstnanců Finančního úřadu, kteří byli pozitivně testováni. Nerespektovali doporučení nevyjíždět do Itálie, přesto to riskli a chodili do práce,“ řekl České televizi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle informací iDNES.cz by mělo jí o tři zaměstnance. Ti jsou nyní společně s některými jejich kolegy, se kterými přišli do kontaktu, v karanténě.

Provoz úřadu by v nejbližší době neměl být omezen, nakažení zaměstnanci nepřicházeli do kontaktu s veřejností.

„Na základě nařízení hygieny byly prostory dezinfikovány a pokud mám zprávy, tak ti lidé nepřišli do kontaktu s veřejností. Úřad bude normálně v provozu,“ řekla iDNES.cz mluvčí Finanční správy Zuzana Mašátová.