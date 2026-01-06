Pořádně studené tříkrálové plavání. Ve Vltavě kvůli otužilcům museli bourat led

Akce se konala po patnácté, plavání se každý rok účastní podobná skupina lidí, řekl Komárek. Tentokrát bylo plavců 33, loni přes 40.
„My jsme to letos záměrně trochu zredukovali, protože kvůli bezpečnosti se to lépe udržuje,“ řekl ČTK Komárek. Přítomní otužilci neměli s chladnou vodou žádný problém, většina z nich otužování po celý rok trénuje. „Je to naprosto skvělé, nejen pro zdraví, ale i pro duševní pohodu. Otužuji se už dlouho a moc mě to baví,“ řekla jedna z plavkyň. „Nádherné plavání. Dva stupně jsou ideální, klidně by to mohlo být i chladnější,“ řekl další z otužilců.
Na řeku kousek od Karlova mostu plavce dopravily dvě lodě. Do řeky otužilci naskákali zhruba v místě sochy svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě, tedy v místě, kde bylo údajně do řeky svrženo tělo svatého Jana Nepomuckého, patrona plavců a loďařů. Kolem plavců kroužily také menší čluny plné novinářů a fotografů. Akci sledovali i kolemjdoucí z Karlova mostu a plavci je zdravili hlasitým pozdravem. Na akci dohlížela i vodní záchranná služba.
Z místa pak otužilci plavali zhruba 200 metrů k břehu do přístaviště Pražských Benátek pod Křížovnickým náměstím u Juditina mostu. Při výstupu se plavci museli brodit kousky ledu.
„Letos jsme museli ráno dokonce bourat ledy a někteří otužilci přesto do těch ledových ker naráželi,“ popsal za organizátory ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman. Letošní ročník tak byl podle něj za poslední roky nejchladnější. Loni měla voda teplotu 3,5 stupně Celsia.
Účastníci plavali přibližně deset minut. „To není tak hrozné, ale důležitá je mysl. Musí se opatrně, ale 80 procent je o hlavě,“ popsal jeden z plavců, který se otužuje několik let. Otužování se však podle jeho vyznavačů neobejde bez tréninku a je také nutné mít v pořádku srdce, pro které je otužování náročné.
Otužilecké plavání má v Česku dlouhou tradici. Nejznámější je Memoriál Alfreda Nikodéma, který se plave v Praze o druhém svátku vánočním. Podobné akce se na přelomu roku konají i v dalších městech.