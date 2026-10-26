Tři koleje nestačí, koridor mezi Běchovicemi a Libní dostane ještě jednu

Uvedla to Správa železnic v tiskové zprávě a na sociálních sítích s tím, že vypsala veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro severní větev VRT Praha mezi Běchovicemi a Libní.
Předpokládaná hodnota stavby je 323 milionů korun.
Projektant vypracuje dokumentaci pro povolení stavby a její provedení a zajistí inženýrskogeologický průzkum a další práce ohledně podání žádosti o povolení záměru. Letos už byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí. Příští rok plánuje SŽ jednání s vlastníky dotčených pozemků.
„Praha potřebuje železnici, která zvládne rostoucí počet příměstských spojů i budoucí vysokorychlostní dopravu. Právě úsek mezi Běchovicemi a Libní je pro další rozvoj klíčový. Čtvrtá kolej nám umožní lépe oddělit jednotlivé druhy vlaků, zvýšit kapacitu trati a zajistit spolehlivější spojení nejen pro cestující v Praze, ale i pro ty, kteří přijíždějí z dalších částí republiky,“ uvedl generální ředitel SŽ Tomáš Tóth.
Koridor se v celé délce rozšíří na jižní straně, na nádraží v Libni přibude nové nástupiště a prodloužený podchod umožní přístup z obou stran kolejiště. Při modernizaci zastávek v Kyjích a Dolních Počernicích na nich vznikne nové uspořádání a bezbariérový přístup.
V Běchovicích se koridor napojí na připravovanou vysokorychlostní trať do Brna a úpravy čekají také obě běchovické železniční zastávky tak, aby vznikl prostor pro budoucí rozšíření nabídky vlaků do centra Prahy.
Rozšíření koridoru SŽ koordinuje s připravovanou vysokorychlostní tratí z Běchovic do Poříčan, jižní větví VRT Praha z Vršovic do Běchovic, ale i s chystaným Libeňským přesmykem na trati z Libně do Malešic, kde chce SŽ v Libni vybudovat novou dvoukolejnou spojku, která překročí nadjezdem koridor z Prahy do Kolína a následně se v blízkosti Českobrodské ulice zapojí do stávajícího jednokolejného úseku.