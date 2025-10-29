Skoro 200 tisíc za metr čtvereční v Praze. I to může být časem průměrná cena bytu

Jan Bohata
  9:50
Suma kolem 200 tisíc korun za metr čtvereční? I to může být zanedlouho průměrná cena bytu v metropoli. Navzdory vysokým cenám letos prodeje jednotek lámou rekordy, jak ukazují aktuální data. Nejaktivnější trh s bydlením má Praha 9. Nabídková cena bytu ve třetím čtvrtletí 2025 překročila 173 tisíc korun za metr čtvereční, meziročně stoupla o téměř osm procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Prodejní cena se blíží 169 tisícům korun, což je nárůst o bezmála 11 procent. Nejlevnější byt o rozloze 21 metrů čtverečních byl v nabídce za čtyři miliony korun, oproti tomu bydlení s 223 metry čtverečními za 89 milionů. Průměrný nabízený byt stál přes 11 milionů korun.

I přes zdražování hlásí developeři prodejní rekordy. Ve 3. čtvrtletí si zájemci koupili 1 700 bytů. Od začátku roku jde celkem o šest tisíc.

„Odhaduji, že letos prodeje skončí mezi 7,5 a 8 tisíci prodanými jednotkami,“ řekl Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. Na pražském bytovém trhu dominuje Praha 9. „Existuje zde klasické konkurenční prostředí,“ vysvětlil Soural.

Developeři prodali v Praze méně nových bytů. Cena byla vyšší, uvádí analýza

Na „devítce“ se prodala podle aktuálních dat téměř třetina všech pražských bytů, pro zájemce jsou zde i nejvýhodnější ceny.

Ve 3. kvartále 2025 byl o byty zájem také v sousedních středních Čechách, kam míří řada Pražanů hledajících dostupnější střechu nad hlavou. Prodalo se tam 438 jednotek z celkových 2 126 prodaných v regionech.

Lidé shánějící střechu nad hlavou mají největší zájem o dispozice 1+kk a 2+kk s plochou zhruba 30 a 50 metrů čtverečních. Jejich podíl v rámci prodejů dosahuje 75 procent, poptávka po větších nepřehlédnutelně klesá.

„Možná se v tomto segmentu vytváří poptávka pro příští období,“ uvedl Marcel Soural.

Miliardy v hypotékách

Není na co čekat, upozorňují developeři zájemce o příbytek. „Vyplatí se nakupovat teď a neodkládat to,“ upozorňují. Průměrné ceny se mohou postupně dostat až k 200 tisícům za metr čtvereční. Na této hladině již jsou třeba v Praze 3 anebo v centru.

V této cenové hladině to obvykle bez hypoték nejde. Banky a stavební spořitelny v září poskytly hypotéky v objemu takřka 30 miliard korun. Ve stejný měsíc se počet sjednaných hypoték zvýšil téměř o sedm tisíc. Meziročně je to o třetinu více.

Praha chce stavět tisíce dostupných bytů. Povolení má zatím jen pro desítky

„Lidé si zvykli na vyšší úrokové sazby. Ty by se měly podle našeho názoru optimálně pohybovat mezi třemi a čtyřmi procenty,“ sdělil generální ředitel Skanska Residential Petr Michálek. Nyní jsou nad úrovní čtyř procent. „Tempo zdražování je velmi silné, základní problémy přetrvávají,“ dodal.

V příštích měsících ceny bydlení podle expertů půjdou nahoru, a to až o deset procent. „Stále existuje silná poptávka, nabídka bytů nedosahuje potřebné úrovně 10 tisíc bytů ročně. Přetrvávají problémy s implementací nového stavebního zákona a odloženou digitalizací,“ shrnuje některé problémy Dušan Kunovský, šéf společnosti Central Group.

Materiál k nezaplacení

Problém představuje dlouhodobě délka stavebního řízení i rostoucí vstupy do stavebnictví. Ceny stavebních prací letos v září meziročně stouply o další tři procenta. Nekončící růst cen výrazně ovlivňuje investory i zájemce o bydlení. „U bytu za pět milionů korun znamená tříprocentní zdražení citelných 150 tisíc korun,“ uvedl generální ředitel společnosti Ekospol Evžen Korec.

Vila v Praze se prodává za 189 milionů. Podívejte se i na další krásky

Zlepšit situaci v hlavním městě by v příštích letech mohl nový Metropolitní plán. Jeho novou podobu v těchto dnech prezentují městští plánovači, schvalován má být příští rok. Dokument by měl otevřít prostor pro vznik 350 tisíc nových jednotek, především na brownfieldech. „Potřebujeme silný stavební mix,“ vysvětlil Dušan Kunovský. Kromě developerů by měly vznikat nové příbytky například v režii družstev, města a podobně.

Skoro 200 tisíc za metr čtvereční v Praze. I to může být časem průměrná cena bytu

