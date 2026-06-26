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Trolejbusy se vrátily tam, kde to před 90 lety začalo. Nově jedou i na Strahov

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  15:02
Pražská městská hromadná doprava píše další kapitolu. V poslední školní den se ve zkušebním provozu zprovoznily nové trolejbusové tratě. Jedna z Bořislavky na Hradčanskou, druhá z Karlova náměstí na Strahov.

V Praze jsou v provozu tři trolejbusové linky: číslo 58 Palmovka – Miškovice, 59 Nádraží Veleslavín – Letiště a od dubna linka 52 Na Knížecí – Waltrovka / Jinonice. S koncem školního roku s k nim přidávají další dvě.

Praha zprovoznila dvě nové trolejbusové tratě. Linka 51 pojede z Bořislavky na Hradčanskou, linka 53 z Karlova náměstí na Strahov. (26. června 2026)
Praha zprovoznila dvě nové trolejbusové tratě. Linka 51 pojede z Bořislavky na Hradčanskou, linka 53 z Karlova náměstí na Strahov. (26. června 2026)
Praha zprovoznila dvě nové trolejbusové tratě. Linka 51 pojede z Bořislavky na Hradčanskou, linka 53 z Karlova náměstí na Strahov. (26. června 2026)
Praha zprovoznila dvě nové trolejbusové tratě. Linka 51 pojede z Bořislavky na Hradčanskou, linka 53 z Karlova náměstí na Strahov. (26. června 2026)
21 fotografií

Celkem jde o víc než 15 kilometrů trolejového vedení, dvě měnírny a přes 450 trakčních stožárů, které v naprosté většině slouží i pro veřejné osvětlení. Slavnostního zahájení provozu obou linek se zúčastnili zástupci města i dopravního podniku.

Trolejbusová linka 53

nahradí autobus č. 176

Karlovo náměstí – Stadion Strahov

  • Délka tratě: 3 719 m
    Počet sloupů trolejového vedení: 233
  • Délka trolejového vedení:
    7 522,5 m vč. nabíjecí troleje na Karlově náměstí

Na stávajících linkách autobusů bude nový trolejbus jezdit zhruba jeden za hodinu, plné nasazení se předpokládá až po dodání 30 nových vozů od firmy Bozankaya, což by mohlo být o prázdninách.

Trolejbusová linka číslo 53 z Karlova náměstí na Strahov nahradila autobusovou linku 176.

„U Švandova divadla v rámci elektrifikace linky 176 vzniklo plnohodnotné kolmé křížení tramvajových a trolejbusových trolejí,“ odpověděl na dotazy zvědavců Michal Andelek, projektový manažer dopravního podniku, odboru Investice Povrch.

Nová trolejbusová linka v Praze. První spoj jel plný, nadšenec ho vyhlížel dvě hodiny

Dodal, že v ulici Elišky Peškové se podařilo domluvit s majiteli některých domů, aby se do jejich fasády mohly zabudovat kotvy trolejbusového vedení.

„Výhodu to má v tom, že nemusíme úzké chodníky zaplevelovat různými trakčními stožáry a dalšími zařízeními.“

Na Strahově pak byla realizovaná také výhybka pro zárodek další trolejbusové tratě pro linku 191, která by za několik let měla být také převedena do trolejbusů. Na Strahově byla také vybudována velká měnírna. Sloužit nebude jen trolejbusům, ale také tramvajím, které by se zde zanedlouho měly objevit.

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Budování obou tratí začalo před rokem, náklady vyšly asi na 615 milionů korun

Trolejbusová linka 51 v Praze 6 nahradí autobusovou 131 v trase Bořislavka – Hradčanská.

Rekonstrukce ulice i křižovatky

V lokalitě U Matěje na Hanspaulce se před devadesáti lety začala psát historie trolejbusové dopravy v Praze, teď se sem vozy na lince 51 vracejí.

„Historie pražské trolejbusové dopravy začala právě mezi Bořislavkou a Matějem, respektive tehdy až k vozovně Střešovice,“ uvedl technický ředitel DPP pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.

Trolejbusová linka 51

nahradí autobus č. 131

Bořislavka – Hradčanská

  • Délka tratě: 3 830 m
    Počet sloupů trolejového vedení: 218
  • Délka trolejového vedení:
    7 790 m vč. obratiště Na Pískách

V obratišti Na Pískách v rámci elektrifikace linky 131 vznikla trolejová stopa, která bude mimo jiné sloužit pro nabíjení dvoupólových elektrobusů, které se později plánují nasadit na linky do Nebušic a Tuchoměřic.

Při výstavbě trolejbusové linky na Hanspaulku se navíc podařila kompletní rekonstrukce části Šárecké ulice a křižovatky U Matěje.

Takže i veřejný prostor tu vypadá lépe, než předtím s autobusem. Trolejbus je mnohem tišší než autobus, což ocení zejména ti, kteří bydlí u zastávek.

DPP dál plánuje elektrifikaci linky 191 z Anděla na Letiště, při které využije infrastrukturu vybudovanou pro již fungující tratě.

„To je teď náš hlavní projekt, kde se budeme snažit získat povolení, financování a zhotovitele. Myslím, že zahájení stavby by mohlo být tak za rok a půl,“ řekl Šurovský. Dodal, že dále jsou v plánu linky v Praze 13. „Na těch jsme zahájili projekční práce, ale jsme spíše v počáteční etapě,“ uvedl.

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