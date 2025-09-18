Vlaky mezi Prahou a Ústím nad Labem stojí, jedna souprava patrně jela na červenou

Co přesně se stalo, budou nyní na místě zjišťovat inspektoři, řekli generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera a mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Provoz se zastavil před 10:30. „Škoda není žádná,“ uvedl Gavenda. Bližší informace by měla mít Drážní inspekce kolem 13:00.
Cestující mezi Mělníkem a Všetaty vozí náhradní autobusy. Podle webu Českých drah potrvá podle předběžného odhadu přerušení provozu do 13:30.
