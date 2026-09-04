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Trať nad Muzeem dostala poslední razítko, tramvaje se sem vrací o půl roku dřív

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  14:46
Po rekonstrukci trati se do centra Prahy vrací tramvaje, které spojí zastávky oblast kolem I. P. Pavlova a Vinohradskou ulici. Je to o půl roku dřív proti plánu. Trať bude zároveň součástí nově budovaného úseku od Národního muzea směrem na Václavské náměstí.

„Řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu dopadlo v pořádku! Zkušební provoz s cestujícími na nově zrekonstruované trati Vinohradská – Škrétova tak zahájíme zítra, 5. září 2026, ranním výjezdem!“ pochlubil se dopravní podnik na sociálních sítích.

Zprovoznění tramvajové trati nad Národním muzeem po několikaleté rekonstrukci. (4. září 2026)
Zprovoznění tramvajové trati nad Národním muzeem po několikaleté rekonstrukci. (4. září 2026)
Zprovoznění tramvajové trati nad Národním muzeem po několikaleté rekonstrukci. (4. září 2026)
Zprovoznění tramvajové trati nad Národním muzeem po několikaleté rekonstrukci. (4. září 2026)
Zprovoznění tramvajové trati nad Národním muzeem po několikaleté rekonstrukci. (4. září 2026)
29 fotografií

Trať v pátek otestovaly dvě soupravy neobvykle složené ze dvou vlaků tramvají T3PLF.RP spojených zadními částmi k sobě (PX).

Už v týdnu zrekonstruovanou trať otestoval tzv. „pomeranč“ – vůz měřící trakční vedení. V té souvislosti zajel také na budovaný úsek podél Národního muzea. Sem se tramvaj dostala poprvé po 46 letech.

Na svou trasu „do starých kolejí“ se tak v sobotu vrací linky 11 a 13. Předpokládané náklady na obnovení trati činí zhruba 224,7 milionu korun bez DPH.

Po 46 letech projela tramvaj podél muzea směr Václavské náměstí

Práce zahrnovaly napojení budované trati na Václavském náměstí na tramvajovou síť, rekonstrukci trati od Vinohradské po Škrétovu ulici a přeměnu podchodu pod magistrálou na zázemí pro zahradníky.

Novou podobu získal prostor tramvajových zastávek Muzeum a celé oblasti od křižovatky Legerovy a Vinohradské ulice až po Škrétovu ulici.

Zastávky jsou bezbariérové a nástupiště delší pro možnost odbavení dvou tramvají naráz. Podél kolejí DPP nainstaloval světelné pásy upozorňující na přijíždějící tramvaje.

Zmizel podchod pod magistrálou, místo něj už několik let funguje přechod pro chodce.

Práce byly přípravou pro zprovoznění trati v horní části Václavského náměstí, která se buduje od roku 2024 a otevřít by se měla v červnu příštího roku. Náklady na vybudování zhruba 550 metrů dlouhé tratě od Národního muzea doprostřed náměstí jsou 1,24 miliardy korun.

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