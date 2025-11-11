Jarov
Po otevření Dvoreckého mostu v březnu 2026 bude následovat méně rozsáhlá změna, která ovlivní pouze jednu linku. Na Jarov se na jaře 2027 prodlouží trať tramvaje 5, která nabídne rychlejší přímé spojení do centra města. Přibude šest zastávek.
Trať povede kolem bývalého nákladového nádraží, kde vzniká nová čtvrt, v níž by mohlo žít 15 tisíc lidí. Její obyvatelé budou moct nastupovat na zastávkách Nový Žižkov a Nákladová. Trať se napojí na stávající koleje na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského. Na Malešické bude možné přestoupit na autobus. Mezi zastávkami Nad Kapličkou, Habrová a Jarov povede pouze jedna kolej. Na místo, kde se budou tramvaje otáčet, se nevešla plnohodnotná smyčka. Proto budou po trati jezdit obousměrné tramvaje.