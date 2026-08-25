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Tramvajová trať na Strahov vyjde na skoro miliardu, jedna zastávka mění název

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  10:36

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Vizualizace nové tramvajové zastávky Koleje Strahov. | foto: DPP

Tramvajovou trať z Malovanky na Strahov postaví sdružení Společnost TT Malovanka. Dopravní podnik s vítězem soutěže podepsal smlouvu, nabídková cena vítěze činila 824,27 milionů korun bez DPH. Stavba potrvá 18 měsíců.

Uvedl to dopravní podnik v tiskové zprávě.

Nabídková cena vítěze je o 196 milionů korun méně proti předpokládané hodnotě zakázky. DPP ve veřejné zakázce dostal nabídky od celkem osmi subjektů. Stavba bude spolufinancována Evropskou unií z programu Doprava 2021-2027.

„Zahájení přípravných prací samotné výstavby se předpokládá v nejbližších týdnech,“ informoval dopravní podnik.

Tramvajová trať Malovanka – Strahov bude vedena z Bělohorské ulice v celé délce Vaníčkovy ulice na Strahov k tamním vysokoškolským kolejím a ke stávající autobusové točně u křižovatky Vaníčkovy a Turistické ulice, kde bude ukončena smyčkou.

Vizualizace nové tramvajové zastávky Strahov.

Vizualizace nové tramvajové zastávky Malovanka.

Nová trať bude dvoukolejná o délce 1,3 kilometru. Součástí této investiční akce bude také kompletní přestavba Bělohorské ulice mezi křižovatkami
s Myslbekovou a Vaníčkovou ulicí, a také přestavba Vaníčkovy ulice v celé své délce. V rámci ní dojde k jejímu rozšíření.

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Na trati budou vybudovány tři páry zastávek: Malovanka (společná se stávající tratí na Bílou Horu) dále Koleje Strahov a Strahov, jejíž původní název byl Stadion Strahov.

Zastávky Koleje Strahov budou situovány ve Vaníčkově ulici mezi areálem vysokoškolských kolejí a strahovským stadionem zhruba v místě stávajících autobusových zastávek.

Zastávky Strahov vzniknou ve stejnojmenné nové smyčce a budou společné pro odbavování tramvajových a trolejbusových linek. Samotnou smyčku Strahov s průběžnou a předjízdnou kolejí DPP vybuduje v místě stávající autobusové točny u křižovatky Vaníčkovy a Turistické ulice.

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Tramvajová trať na Strahov vyjde na skoro miliardu, jedna zastávka mění název

Vizualizace nové tramvajové zastávky Koleje Strahov.

Tramvajovou trať z Malovanky na Strahov postaví sdružení Společnost TT Malovanka. Dopravní podnik s vítězem soutěže podepsal smlouvu, nabídková cena vítěze činila 824,27 milionů korun bez DPH. Stavba...

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