Tramvaje na Václavském náměstí by mohly spojit Anděl a Vinohrady

Návrat tramvají již schválilo vedení města. Dopravní podnik (DPP) vybere do konce dubna projektanta tratě. Podle dřívějších vyjádření vedení Prahy by mohla být hotova do čtyř let.

Podle Šubrta by trať na Václavském náměstí nebyla přeplněna tramvajemi. Jezdily by tudy pravděpodobně tři standardní tramvajové linky. Množství vozů by odpovídalo ani ne polovině počtu tramvají projíždějících nyní Vodičkovou a Jindřišskou ulicí přes střed náměstí. Budoucí hustotu provozu lze podle Šubrta přirovnat například k provozu u Botanické zahrady v Podskalí, kde projíždí několik linek do Nuslí, Vršovic a na Spořilov.

Nová trať podle Šubrta nejen urychlí cestování, ale také pomůže při výlukách nebo nehodách. To je případ dnes přeplněné Ječné ulice. Pokud ji musí tramvaje objíždět, mohou jet pouze přes Nusle a Podskalí.

Křížení tramvajové trati s magistrálou u Národního muzea podle Šubrta automobilový provoz nijak výrazně neovlivní. Šubrt řekl, že u muzea na křižovatce svítí zelená chodcům zhruba 30 sekund. Za tu dobu podle něj křižovatkou stihnou projet až čtyři tramvaje. Dopravu na magistrále podle něj nejvýznamněji ovlivňuje křížení na náměstí I.P.Pavlova.

Město bude muset při návratu tramvají na náměstí vybudovat trolejové vedení a koleje a napojit je na Vinohradskou třídu i trať, která kříží střed náměstí. V horní části má vzniknout nová zastávka. Dořešit je ještě nutné souběh s budováním kolektoru, v němž jsou inženýrské sítě.

