Tramvaje v Karlíně už opět jezdí oběma směry

Provoz v dotčeném úseku byl obnoven ve středu krátce před 21. hodinou, informoval dopravní podnik.
„Vlivem horka se uvolnila asfaltová zálivka vyplňující spáru mezi kolejnicí a asfaltovým zákrytem svršku tramvajové tratě. Uvolněná zálivka se dostala do podvozků a brzdového systému dvou tramvají,“ vysvětlil v pondělí iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
Následovalo také omezení u Čechova mostu, kde se tramvajová doprava zastavila v pondělí po 19:30. Směrem do centra se tam zastavila na zhruba čtyři a půl hodiny, obnovila se kolem půlnoci.
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Teploty v centru Prahy v pondělí stoupaly na víc než 29 stupňů Celsia. Letos ale bylo v hlavním městě i tepleji, třeba v posledním červnovém víkendu, kdy padl i absolutní teplotní rekord ČR v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 41,9 stupně Celsia.