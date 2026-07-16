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Tramvaje v Karlíně už opět jezdí oběma směry

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  7:30
Vlivem horka se uvolnila asfaltová zálivka na pražské tramvajové trati, která...

Vlivem horka se uvolnila asfaltová zálivka na pražské tramvajové trati, která se následně dostala do brzdného systému dvou tramvají. (13. července 2026) | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. Fotografie pochází z...
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Pražský dopravní podnik obnovil v Karlíně provoz tramvají i ve směru na Palmovku. Omezení platilo od pondělí, kdy asfalt vinou vedra porušil kolejnice.

Provoz v dotčeném úseku byl obnoven ve středu krátce před 21. hodinou, informoval dopravní podnik.

„Vlivem horka se uvolnila asfaltová zálivka vyplňující spáru mezi kolejnicí a asfaltovým zákrytem svršku tramvajové tratě. Uvolněná zálivka se dostala do podvozků a brzdového systému dvou tramvají,“ vysvětlil v pondělí iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.

Následovalo také omezení u Čechova mostu, kde se tramvajová doprava zastavila v pondělí po 19:30. Směrem do centra se tam zastavila na zhruba čtyři a půl hodiny, obnovila se kolem půlnoci.

Tramvaje v Karlíně jezdí po vedru jen do centra, přes Čechův most už bez omezení

Teploty v centru Prahy v pondělí stoupaly na víc než 29 stupňů Celsia. Letos ale bylo v hlavním městě i tepleji, třeba v posledním červnovém víkendu, kdy padl i absolutní teplotní rekord ČR v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 41,9 stupně Celsia.

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