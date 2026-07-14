Tramvaje v Karlíně jezdí po vedru jen do centra, přes Čechův most už bez omezení

Vyplývá to z informací dopravního podniku.
„Tramvajová trať v Karlíně je po včerejším poškození vlivem meteosituace sjízdná pouze ve směru do centra. Naopak směrem z centra jsme museli odklonit všechny linky, tedy 3, 8, 12, 24 a noční 92, 94,“ píše dopravní podnik.
|
Vedro poškodilo tramvajovou trať v části Prahy. Linky jezdí po odklonových trasách
„Vlivem horka se uvolnila asfaltová zálivka vyplňující spáru mezi kolejnicí a asfaltovým zákrytem svršku tramvajové tratě. Uvolněná zálivka se dostala do podvozků a brzdového systému dvou tramvají,“ vysvětlil v pondělí iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
Následovalo omezení u Čechova mostu, kde se tramvajová doprava zastavila po 19:30. Směrem do centra se tam tramvajová doprava zastavila na zhruba čtyři a půl hodiny, obnovila se kolem půlnoci.
V opačném směru tramvaje jezdily bez omezení. Na odklonové trasy musely linky 12, 15 a 17.
K podobné situaci došlo v roce 2019. Vlivem horka praskla kolej a přerušila provoz tramvají mezi stanicemi Náměstí Bratří Synků a Vozovna Pankrác v pražských Nuslích.
Teploty v centru Prahy v pondělí stoupaly na víc než 29 stupňů Celsia. Letos ale bylo v hlavním městě i tepleji, třeba v posledním červnovém víkendu, kdy padl i absolutní teplotní rekord ČR v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 41,9 stupně Celsia.