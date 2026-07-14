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Tramvaje v Karlíně jezdí po vedru jen do centra, přes Čechův most už bez omezení

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  10:46
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)

Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026) | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. Fotografie pochází z...
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)
29 fotografií
Pražský dopravní podnik v noci plně obnovil provoz tramvají přes Čechův most. Doprava zde byla v pondělí večer omezena kvůli horkému počasí a rozteklému asfaltu do kolejí. Tramvajová trať v Karlíně je po poškození sjízdná pouze směrem do centra.

Vyplývá to z informací dopravního podniku.

„Tramvajová trať v Karlíně je po včerejším poškození vlivem meteosituace sjízdná pouze ve směru do centra. Naopak směrem z centra jsme museli odklonit všechny linky, tedy 3, 8, 12, 24 a noční 92, 94,“ píše dopravní podnik.

Vedro poškodilo tramvajovou trať v části Prahy. Linky jezdí po odklonových trasách

„Vlivem horka se uvolnila asfaltová zálivka vyplňující spáru mezi kolejnicí a asfaltovým zákrytem svršku tramvajové tratě. Uvolněná zálivka se dostala do podvozků a brzdového systému dvou tramvají,“ vysvětlil v pondělí iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.

Následovalo omezení u Čechova mostu, kde se tramvajová doprava zastavila po 19:30. Směrem do centra se tam tramvajová doprava zastavila na zhruba čtyři a půl hodiny, obnovila se kolem půlnoci.

V opačném směru tramvaje jezdily bez omezení. Na odklonové trasy musely linky 12, 15 a 17.

K podobné situaci došlo v roce 2019. Vlivem horka praskla kolej a přerušila provoz tramvají mezi stanicemi Náměstí Bratří Synků a Vozovna Pankrác v pražských Nuslích.

Teploty v centru Prahy v pondělí stoupaly na víc než 29 stupňů Celsia. Letos ale bylo v hlavním městě i tepleji, třeba v posledním červnovém víkendu, kdy padl i absolutní teplotní rekord ČR v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 41,9 stupně Celsia.

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