Pražské tramvaje jedou do Charkova, náměstek musel vysvětlovat nápis o šrotu

Pražský dopravní podnik (DPP) celkem daruje na Ukrajinu dvacet tramvají a dva autobusy. Všechny vozy by měly být odvezeny do konce letošního roku.

„Nám se ozvalo několik ukrajinských měst a tady se potkala nabídka a poptávka a mohli jsme vyhovět městu Charkov, kde se vlastně používají podobné typy tramvají a umí je opravit a upravit,“ řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Konvoj kamionů s tramvajemi se vydá z Prahy přes Ostravu a Polsko do Charkova. „Celá cesta i s povinnými přestávkami pro řidiče potrvá asi dva dny. Všechny čtyři kamiony pojedou zároveň. Celá filozofie byla taková, že jsou použity kamiony, které sem přijely plné a zpět by jely prázdné,“ uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Dopravní podnik ráno naložil čtyři tramvaje typu T6A5, které při obnově vozového parku vyřadil. Mezi nimi je mimo jiné vůz z úplně první série těchto tramvají z roku 1995 a také z vůz z poslední série z roku 1997.

Náměstek primátora Adam Scheinherr dnes zveřejnil tweet, na kterém jsou vidět tramvaje pro Ukrajinu s nápisem „Vůz jede do šrotu“, což kritizovali lidé na sociálních sítích.

Amatérismus, hodnotí lidé nápis na tramvajích

„Ten text ‚Vůz jede do šrotu‘ ... jo, asi to šotodělníkům v DPD přijde vtipné... v mých očích je to trapné. Škoda, že Vám tam nedali třeba text: ‚Jedeme sloužit Ukrajině‘,“ uvedl na Twitteru Ondřej Matěj Hrubeš, který stojí za stránkou o městské hromadné dopravě mhd86.cz.

I podle dalších lidí jde o amatérismus, někteří hovoří i o neúctě k Charkovu.

Svůj tweet náměstek zanedlouho smazal. Redakce iDNES.cz jej mezitím zkontaktovala s tím, zda si myslí, že byl nápis vhodně zvolený.

„Tramvaje měly jít do šrotu už 21. června 2021. Když se konala jejich poslední jízda, tramvajáci si na vůz dali tento nápis. Vozy však nakonec sešrotovány nebyly, jelikož začala válka na Ukrajině a město se rozhodlo vozy věnovat Charkovu. Ten nápis tam bohužel nešťastně zůstal,“ sdělil redakci Scheinherr.

Podle něj už nebylo možné nápis změnit. „Jelikož vozy mířily do šrotu, všechny počítače zevnitř se použily na sloužící tramvaje,“ vysvětlil s tím, že kdyby se dal nápis změnit, samozřejmě by k tomu došlo.

Tramvaje si Charkov upraví podle svých potřeb. Změní se rozchod kol, protože na Ukrajině se používá širší než v Praze.

„Na těchto tramvajích to lze udělat bez problémů. Když jsou tramvaje úzkorozchodné, jako jezdily v Liberci nebo jezdí v Bratislavě, tak ty mají podvozek úplně jiný a ten se adaptovat nedá. Tady je to v celku jednoduché a v Charkově to umí,“ řekl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Do souprav technici nainstalují také odbavovací systém, tedy strojky na jízdenky nebo informační cedule, které se používají v Charkově.

DPP zařizuje nakládání tramvají, o přepravu se postará organizace Člověk v tísni a zbytek si vyřeší dopravní podnik v Charkově. Kdy se tramvaje dostanou do provozu, bude záležet na situaci na Ukrajině a na postupu Charkova.