Tramvaje 14T letos slaví výročí. Pražany a turisty totiž vozí po Praze už rovných 20 let. Dopravní podnik teď první skutečně moderní a nízkopodlažní tramvaje v Praze postupně začal inovovat. Některá vylepšení jsou vidět už zvenčí, s dalšími novinkami se lidé potkávají uvnitř vozů. Modernizované vozy jsou poznat na první pohled. Dostaly nové oranžové transparenty s číslem linky a konečnou. Oproti původním se znatelně zlepšila jejich čitelnost.
Autor: PID
Transparenty jsou nové i v interiéru, kde poskytují mnohem více informací - podobně jako například v modernějších tramvajích 15T.
Autor: PID
Zřejmě nejvýraznější interiérovou změnou je rozdělení velkého schodu do zvýšené části nad podvozky na dva menší.
Autor: PID
Vozy, které ještě nepodstoupily změnu uspořádání sedadel ve vysokých článcích z kritizovaného podélného na příčné, jsou upravovány během modernizace.
Autor: PID
Zlepšuje se dostupnost tlačítek otevírání dveří, nově se objevují i na tyčích, ne pouze na dveřích.
Autor: PID
Místa pro kočárky jsou nově jasně označena piktogramem na žlutém pozadí.
Autor: PID
Nad dveřmi se zvenčí i zevnitř objevují nové světelné výstrahy.
Autor: PID
Cestujícími dlouho poptávaný displej s číslem linky se objevuje také na druhé, tedy levé straně tramvaje.
Autor: PID
Modernizované T14 přinášejí rovně změny, které cestující na první pohled neodhalí. Například nový typ pantografu (poznají asi jen opravdoví fajnšmekři), nátěr PID je lakovaný. Úprav doznal také jízdní software a tramvaje jezdí nově i novou maximální rychlostí až 70 km/h. Samozřejmě jen tam, kde to předpisy umožňují.
Autor: PID
V květnu 2021 představil dopravní podnik tramvaje 14T v novém barevném řešení.
Autor: Michal Turek, MAFRA
Testovací jízdy tramvají 14T v listopadu 2005.
Autor: Eret Petr, ČTK
Tramvaje Škoda 14T v depu.
Autor: DPP
Tramvaj Škoda 14T při jízdě přes Mánesův most.
Autor: Penguin9/ Wikimedia Commons