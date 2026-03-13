OBRAZEM: Pražské tramvaje 14T mládnou. Některých změn si všimnou jen fajnšmekři
Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala
Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...
Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu
Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách
Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...
Na Letné hořelo plynové potrubí, zničené jsou fasády i byty. Viníkem zřejmě stavbaři
Čtyři hodiny trval dnes požár plynového potrubí v obydlené ulici v Praze 7 na Letné poblíž budovy ministerstva vnitra. Od plamenů chytly také dva domy, v nichž požár poničil několik bytů. Nikdo se...
Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová
Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...
ONLINE: Zlín - Slavia 0:1, z dálky se trefil Chaloupek, brzy střídá zraněný Schranz
Slávističtí fotbalisté hájí luxusní desetibodový náskok v čele nejvyšší soutěže. Ve 26. ligovém kole hrají ve Zlíně, který je v tabulce devátý a naposledy schytal šestigólový příděl. Velmi brzy navíc...
Dukla - Jablonec 2:0, domácí prolomili střeleckou smůlu díky Gilbertovi a Penxovi
Na gól čekali přes jedenáct hodin herního času. Ve 26. kole Chance Ligy proti Jablonci ale fotbalisté pražské Dukly skórovali díky Gilbertovi a Penxovi hned dvakrát během čtyř minut a zvítězili 2:0.
Boleslav - Pardubice 2:0, prodloužení neporazitelnosti, triumf vystřelil Ševčík
Důležitou výhru si ve 26. ligovém kole připsali fotbalisté Mladé Boleslavi. Trefy Ševčíka a Kabonga zařídily triumf 2:0 nad Pardubicemi, díky kterému Středočeši prodloužili sérii neporazitelnosti a...
VIDEO: Muž ukradl vůz u benzinky, při úprku z něj chtěl za jízdy vystoupit
Příležitosti využil čtyřicetiletý cizinec, který ujel cizí nastartovanou škodovkou od benzinky v ulici Evropská v Praze 6. Když jej na Jižní spojce dostihli policisté, začal zběsile ujíždět a po...
Dálnice D5 byla za Prahou čtyři hodiny uzavřená kvůli vyproštění kamionu
Dálnice D5 byla v sobotu na třetím kilometru za Prahou ve směru na Plzeň kvůli vyproštění a odtahu havarovaného kamionu zhruba čtyři hodiny uzavřena. Kamion se převrátil na bok v pátek odpoledne...
Špatný čas a místo. Jak to bylo s lupičem, co se pokálel ze zásahovky
Špatné místo a čas si pro třídění svého lupu vybral třiačtyřicetiletý muž v Kladně. V areálu Poldi totiž zrovna cvičila po zuby ozbrojená specializovaná jednotka městské policie. Muž se tak vyděsil,...
Radnice Prahy 7 vyhlásila sbírku pro obyvatele vyhořelého domu v Holešovicích
Vedení Prahy 7 uspořádalo sbírku pro čtrnáct lidí, jejichž byty jsou po úterním rozsáhlém požáru plynového potrubí v pražských Holešovicích neobyvatelné. Starosta městské části Jan Čižinský chce, aby...
Forman: Plekance klidně do druhé lajny! Není senzace, že trápíme Spartu
Kladno, to je ten hit předkola! Jeho kapitán Miroslav Forman se ale diví, že se tomu někdo diví: „Všichni z toho dělají senzaci, že trápíme Spartu, ale my opravdu šli do série vyhrát.“ Hokejoví...
Nezaměstnanost dál roste, nejvíc volných míst má Praha. Generaci Z drtí stres
Podíl lidí bez práce roste, rekordních hodnot z doby doznívající recese z konce roku 2013 ale stále nedosahuje. Průměrný věk lidí bez uplatnění dosahuje 42 let, nadpoloviční většinu představují ženy....
Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí
Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
Zanedbané děti ze stanu v Kbelích skončily v pěstounské péči, matce hrozí vězení
Nadějné pokračování má případ dvojice dětí, které několik měsíců žily s matkou v provizorním stanu nedaleko vojenského letiště v pražských Kbelích. O případu ve čtvrtek informovali pražští strážníci....
Veterináři zkontrolovali útulek Bouchalka, důvod k odebrání psů nezjistili
Krajská veterinární správa (KVS) doposud nezjistila v útulku Bouchalka v Buštěhradu na Kladensku tak závažné problémy, které by si vynutily podání návrhu na odebrání zvířat. Praktiky útulku...