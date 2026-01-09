Doprava v Praze má problémy kvůli sněhu. Kamiony blokují silnice, omezená je MHD

Problémy má pražská MHD také v dalších kopcovitých lokalitách. Vyplývá to z informací, které na síti X a webech zveřejnila policie, dopravní podnik a Pražská integrovaná doprava (PID).
„Aktuálně je zastavený provoz tramvajové linky 13 kvůli uvázlým kamionům na Vinohradské ulici,“ uvedl DPP.
V Česku intenzivně sněží. Komplikace v dopravě, dálnice kvůli nehodám stojí
Cestující v hromadné dopravě musejí počítat se zpožděními, výhybky tramvají někde zapadaly sněhem, jinde na kolejích uvázly automobily. Některé příměstské autobusové linky jsou zkráceny.