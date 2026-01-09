Doprava v Praze má problémy kvůli sněhu. Kamiony blokují silnice, omezená je MHD

Sněžení od rána komplikuje automobilovou dopravu i provoz MHD v Praze. Kamiony blokují mimo jiné sjezd z Jižní spojky, Průmyslovou ulici či Radotínský most. Stalo se několik hromadných nehod. Nejezdí tramvaje mezi náměstím Míru a Vršovicemi, na Vinohradské ulici provoz tramvají zastavily uvázlé kamiony. Pražské letiště dopoledne kvůli sněžení omezilo počet příletů za hodinu. Lety mohou nabírat půlhodinová až hodinová zpoždění.
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Pražské služby odklízejí sníh na Karlově mostě. (9. ledna 2026)
Problémy má pražská MHD také v dalších kopcovitých lokalitách. Vyplývá to z informací, které na síti X a webech zveřejnila policie, dopravní podnik a Pražská integrovaná doprava (PID).

„Aktuálně je zastavený provoz tramvajové linky 13 kvůli uvázlým kamionům na Vinohradské ulici,“ uvedl DPP.

V Česku intenzivně sněží. Komplikace v dopravě, dálnice kvůli nehodám stojí

Cestující v hromadné dopravě musejí počítat se zpožděními, výhybky tramvají někde zapadaly sněhem, jinde na kolejích uvázly automobily. Některé příměstské autobusové linky jsou zkráceny.

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

