náhledy
Na tramvajových zastávkách u Pražského hradu je opět živo. První turisté sem po čtyřměsíční rekonstrukci trati zamířili před dvěma dny, kdy sem začaly opět zajíždět tramvaje, zatím jen z centra. Opačným směrem tudy projedou až v sobotu. Největší stavební změna se odehrála v zastávce Pražský hrad, kde nově zastaví jedna dlouhá a jedna krátká tramvaj. Cestující tak současně mohou vypustit vozy linky 22 a 23.
Autor: PID
Přestože turisté už zamířili k nejnavštěvovanější české památce, na zastávce se v sobotustále ještě dolaďovalo správné nastavení semaforů.
Autor: PID
Práce na zprovoznění opačného směru do centra nadále pokračují. Zde je vidět právě nedokončená zastávka Pražský hrad.
Autor: PID
Tato hromada kamení v sobotu stále čekala na svou pokládku.
Autor: PID
Zastávka Královský letohrádek v sobotu ještě nebyla na své zprovoznění připravena.
Autor: PID
Nové informační led panely v zastávkách Královský letohrádek i Pražský hrad. Ukáže klimatizované spoje i čas, za jak dlouho která tramvaj pojede. Umí také informovat o mimořádných událostech.
Autor: PID
I na tomto snímku je vidět, že práce na kompletním zprovoznění trati ještě neskončily.
Autor: PID
Dělníci mají na kolejích a okolí směr centrum stále ještě napilno.
Autor: PID
Tramvaj číslo 22 směr centrum stále odbočuje na Hradčanskou. Definitivní změna přijde v sobotu 18. července, kdy se vrátí na svou pravidelnou trasu, stejně jako linky 23 a 42.
Autor: PID
Jednovozová tramvaj číslo 23. Právě ona spolu s dvouvozovou 22 se teď vejdou do zastávky Pražský hrad obě najednou.
Autor: PID
Zajímavý záběr na stavební stroj a projíždějící tramvaj. Tedy na jedné straně hotovo, na druhé stále ještě ne.
Autor: PID
Historická linka 42 se už směrem z centra opravenou tratí také projela.
Autor: PID
Fotografie v této sérii jsou dílem Ropidu. Pro ilustraci nabízí snímek se stavem trati ještě před rekonstrukcí. „Ale samotné koleje už opravdu po letech potřebovaly vyměnit, což prozrazovala neklidná jízda i četné snížené rychlosti,“ komentuje Ropid svůj příspěvek.
Autor: PID
Dokončovací práce ovšem čekají oba směry. Mezi Brusnicí a Pražským hradem přijde ještě travnatý kryt tratě.
Autor: PID