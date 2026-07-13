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OBRAZEM: Z jedné strany ještě staveniště, z druhé už tramvaje k Hradu vozí turisty

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  11:39
Rekonstrukce tramvajové trati Chotkovy sady - Pražský hrad - Brusnice (11.... Rekonstrukce tramvajové trati Chotkovy sady - Pražský hrad - Brusnice (11.... Rekonstrukce tramvajové trati Chotkovy sady - Pražský hrad - Brusnice (11.... Rekonstrukce tramvajové trati Chotkovy sady - Pražský hrad - Brusnice (11.... Rekonstrukce tramvajové trati Chotkovy sady - Pražský hrad - Brusnice (11.... Rekonstrukce tramvajové trati Chotkovy sady - Pražský hrad - Brusnice (11.... Rekonstrukce tramvajové trati Chotkovy sady - Pražský hrad - Brusnice (11.... Rekonstrukce tramvajové trati Chotkovy sady - Pražský hrad - Brusnice (11.... Rekonstrukce tramvajové trati Chotkovy sady - Pražský hrad - Brusnice (11.... Rekonstrukce tramvajové trati Chotkovy sady - Pražský hrad - Brusnice (11.... Rekonstrukce tramvajové trati Chotkovy sady - Pražský hrad - Brusnice (11.... Rekonstrukce tramvajové trati Chotkovy sady - Pražský hrad - Brusnice (11....
Na tramvajových zastávkách u Pražského hradu je opět živo. První turisté sem po čtyřměsíční rekonstrukci trati zamířili před dvěma dny, kdy sem začaly opět zajíždět tramvaje, zatím jen z centra. Opačným směrem tudy projedou až v sobotu. Největší stavební změna se odehrála v zastávce Pražský hrad, kde nově zastaví jedna dlouhá a jedna krátká tramvaj. Cestující tak současně mohou vypustit vozy linky 22 i 23.

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