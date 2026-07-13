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Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Po požáru skladu elektrokoloběžek se zbortila hala, odhad škody je 80 milionů
V Čelákovicích v okrese Praha – východ v pondělí hořel sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100 x 50 metrů se zbortila. Hasiči během zásahu vyhlásili až třetí stupeň požárního poplachu, lidem v...
Splašený elektromobil v Mělníku se stal neovladatelným, poničil sedm aut
Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných vozidel poté, co se podle policie její auto stalo neovladatelným. Při nehodě utrpěla čtyřicetiletá žena lehké zranění....
Metrem z Prahy, výstup ve středních Čechách. I to bude superterminál Písnice
Na metro nasednete v centru Prahy a vysadí vás ve Středočeském kraji. Zdá se vám to jako nesmysl? Ne tak docela. Vestibul plánované stanice Depo Písnice, která bude konečnou metra D, má totiž...
Velkolepý mural v Ruzyni je hotový, patří mezi nejdelší v Evropě
Velkolepý mural v pražské Ruzyni je hotový. Dílo dlouhé 700 metrů s plochou 1 800 metrů čtverečních se zařazuje mezi největší v Evropě. V druhé polovině června na něm pracovaly desítky umělců.
Po požáru skladu elektrokoloběžek se zbortila hala, odhad škody je 80 milionů
V Čelákovicích v okrese Praha – východ v pondělí hořel sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100 x 50 metrů se zbortila. Hasiči během zásahu vyhlásili až třetí stupeň požárního poplachu, lidem v...
Šampionka zpátky v Česku. Trofej si dám místo televize, vtipkovala Nosková
Dorazila do místnosti pro tiskovou konferenci, která bude v budoucnu sloužit jako Síň slávy Českého tenisového svazu. A právě do ní bude Linda Nosková coby grandslamová šampionka patřit. Nejdřív si...
Vedro poškodilo tramvajovou trať v části Prahy. Linky jezdí po odklonových trasách
Přetrvávající vedra v Praze zkomplikovala tramvajovou dopravu. Vysoké teploty poškodily v pondělí odpoledne tramvajovou trať například mezi stanicemi Florenc a Karlínským náměstím. Podobná situace se...
Místo luxusu pro chrty moderní stadion. Závodiště v Motole čeká velká proměna
Konec jednoho snu. Před třinácti lety se v Motole slavnostně otevřelo nejluxusnější chrtí závodiště kontinentální Evropy. Psí sprintérští šampioni se mohli těšit na měkké ručníky, vonné oleje a...
Lidé vybrali podobu Libeňského přesmyku. I jaké bude využití prostoru pod mostem
Lidé v anketě vybrali podobu nového Libeňského přesmyku a využití prostoru pod mostem. Do hlasování organizované Prahou 9 a magistrátem se zapojilo přes 600 respondentů.
Magistrála u hlavního nádraží se zúžila, důvodem je oprava stropu odbavovací haly
Pro řidiče začalo omezení na severojižní magistrále ve Wilsonově ulici. Důvodem je oprava stropu odbavovací haly hlavního nádraží. To si vyžádá obousměrné zúžení dopravy do dvou jízdních pruhů až do...
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Splašený elektromobil v Mělníku se stal neovladatelným, poničil sedm aut
Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných vozidel poté, co se podle policie její auto stalo neovladatelným. Při nehodě utrpěla čtyřicetiletá žena lehké zranění....
Hrdlořezy propadly v kontrole z vnitra. Nejvíc amatérsky řízená obec, hřmí opozice
Hned několik různých porušení zákona o různé závažnosti a dalších nedostatků v řízení obce letos odhalila kontrola ministerstva vnitra v Hrdlořezích u Mladé Boleslavi.
Mysleli jsme, že se žene bouřka, popisoval svědek požár skladu v Čelákovicích
Vstával do práce a chystal se dát si ještě před odchodem ranní cigaretu. Když vyšel na balkon, viděl zataženou oblohu a pomyslel si, že se žene bouřka. „Za chvíli mi ale bylo jasné, že to nejsou...
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OBRAZEM: Z jedné strany ještě staveniště, z druhé už tramvaje k Hradu vozí turisty
Na tramvajových zastávkách u Pražského hradu je opět živo. První turisté sem po čtyřměsíční rekonstrukci trati zamířili před dvěma dny, kdy sem začaly opět zajíždět tramvaje, zatím jen z centra....
Slávisté v přípravě na pátý pokus zvítězili, proti Ružomberku skórovali třikrát
Fotbalisté Slavie na závěr soustředění v Rakousku porazili Ružomberok 3:0. Český šampion se v pátém utkání letní přípravy dočkal první výhry. Favorit dal všechny tři branky až po přestávce,...