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Nejmodernější tramvaje vozí cestující v Praze už rok, mohlo by jich být až 200

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  10:48
Tramvaj Škoda 52T vyjela do pražského provozu poprvé 3. listopadu 2025.

Tramvaj Škoda 52T vyjela do pražského provozu poprvé 3. listopadu 2025. | foto: PID

Tramvaj Škoda 52T vyjela do pražského provozu poprvé 3. listopadu 2025.
Tramvaj Škoda 52T vyjela do pražského provozu poprvé 3. listopadu 2025.
Tramvaj Škoda 52T vyjela do pražského provozu poprvé 3. listopadu 2025.
Tramvaj Škoda 52T vyjela do pražského provozu poprvé 3. listopadu 2025.
15 fotografií
Nejmodernější tramvaje Škoda 52T vozí Pražany a návštěvníky hlavního města už rok. Do ostrého provozu vyjely 3. listopadu 2025 poté, co úspěšně zvládly zkušební jízdy. Na linku 12 jich tehdy dopravní podnik vypravil hned sedm, aktuálně jich po Praze jezdí 32.

První tramvaje Škoda 52T tvořily 3. listopadu 2025 zhruba třetinu vypravených vozů na lince 12 v trase Lehovec – Sídliště Barrandov.

V dalších týdnech až do konce loňského roku dopravní podnik postupně nasadil další tramvaje na linkách vypravovaných vozovnou Hloubětín.

OBRAZEM: Prahu brázdí první tramvaj 52T z nové série. Podívejte se do výroby

První kloubová nízkopodlažní tramvaj 52T začala ulicemi metropole jezdit bez cestujících už loni v dubnu.

Provoz s lidmi začal až poté, co vozy splnily podmínku a najezdily Prahou 20 tisíc předepsaných kilometrů.

Aktuálně jich po Praze jezdí 32, další desítky kusů DPP objednal v plzeňské Škodě k dodání příští rok.

Celá dodávka nových tramvají za 16,6 miliardy korun byla podepsaná koncem roku 2023. Závazně jich bylo objednáno 96 kusů, což zajišťuje kontinuální dodávky do konce roku 2027. Rámcová smlouva je pak na plných 200 tramvají 52T.

Jezdíte rádi tramvají 52T?

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Tramvaj Škoda 52T

  • Jednosměrná, 100% nízkopodlažní tramvaj Škoda 52T o délce 32 metrů a hmotnosti 48 tun je vybavena celovozovou klimatizací, LED osvětlením v interiéru i exteriéru a moderním informačním systémem tvořeným šesti obrazovkami rozprostřenými po celé šíři uličky.
  • Celková kapacita vozidla činí až 243 cestujících, z toho 70 míst k sezení.
  • Rychlé a pohodlné odbavení cestujících zajišťuje pět dvoukřídlých dveří.

Zdroj: Dopravní podnik Praha

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