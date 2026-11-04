První tramvaje Škoda 52T tvořily 3. listopadu 2025 zhruba třetinu vypravených vozů na lince 12 v trase Lehovec – Sídliště Barrandov.
V dalších týdnech až do konce loňského roku dopravní podnik postupně nasadil další tramvaje na linkách vypravovaných vozovnou Hloubětín.
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První kloubová nízkopodlažní tramvaj 52T začala ulicemi metropole jezdit bez cestujících už loni v dubnu.
Provoz s lidmi začal až poté, co vozy splnily podmínku a najezdily Prahou 20 tisíc předepsaných kilometrů.
Aktuálně jich po Praze jezdí 32, další desítky kusů DPP objednal v plzeňské Škodě k dodání příští rok.
Celá dodávka nových tramvají za 16,6 miliardy korun byla podepsaná koncem roku 2023. Závazně jich bylo objednáno 96 kusů, což zajišťuje kontinuální dodávky do konce roku 2027. Rámcová smlouva je pak na plných 200 tramvají 52T.
Tramvaj Škoda 52T
Zdroj: Dopravní podnik Praha