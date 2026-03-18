Tramvají se lidé k Pražskému hradu delší čas nedostanou. Budou muset pěšky

Autor:
  12:05
Pražané a turisté se nějakou dobu nedostanou tramvajemi k Pražskému hradu. Kvůli rekonstrukci tratě budou muset cestu k nejnavštěvovanější české památce absolvovat pěšky. Změny v dopravě ovlivní nejen přímo dotčené linky, změny doznají i zastávky autobusů.
ilustrační snímek

foto: Jakub Pokorný, MF DNES

Na vině je čtyřměsíční výluka, která začne v sobotu 21. března a potrvá až do pátku 17. července.

Opravovat se bude tramvajová trať v úseku Chotkovy sady – Brusnice. Změny doznají linky číslo 22 a 23, které zmíněný úsek „objedou“ po paralelní trase vedoucí přes Hradčanskou, Prašný most a na Brusnici, kde se napojí na svou pravidelnou trasu.

Zároveň se mění i trasy historických linek 41 a 42, stejně jako linky 12. Ta z Malostranské nepojede přes Chotkovy sady na Letnou, ale od řeky odbočí na Čechův most.

Pro autobusové linky 143, 149 a 180 se po tuto dobu ruší zastávka Prašný most ve směru na Dejvickou.

Výluka tramvají Chotkovy sady - Brusnice (21. březen - 17. červenec 2026)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

17. března 2026  12:55

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.