Stanici Florenc ochromí rekonstrukce, záchranou bude trať v Opletalově

„Zatím je tramvajová trať na začátku Opletalovy ulice plánována tak, aby fungovala pro náhradní dopravu během čtyř a půl roku, kdy bude probíhat rekonstrukce ve stanici metra Florenc,“ říká šéf komunikace dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík.



Podle Miroslava Pence, vedoucího jednotky DPP Dopravní cesta Tramvaje, budou tramvajové tratě při výluce na Florenci dobře sloužit.



„Cestující metrem C od jihu, kteří budou cestovat do okolí Florence, budou moci vystoupit na hlavním nádraží a tramvají popojet blíž ke svým cílům. A stejně tak cestující z prostoru okolo Florence směřující na sever budou moci tramvají jet směrem ke stanici linky C Vltavská a pokračovat dál metrem,“ říká Penc.

Varianta s náhradní tramvajovou dopravou je podle všeho schůdnější než náhradní autobusová doprava, která by vedla po ucpané severojižní magistrále. „Uliční síť v těch místech opravdu neumožňuje nějakou efektivní náhradní dopravu,“ vysvětluje Penc.

Problém s přestupem

Stanice metra Florenc umožňuje za normálních okolností přestup z linky C na linku B. V případě výluky budou moci lidé přestoupit na náhradní tramvajovou dopravu na hlavním nádraží a dostanou se k Masarykovu nádraží (přes které tramvaj na Florenc a Vltavskou pojede). Od Masarykova nádraží lze nastoupit na linku B ve stanici Náměstí republiky.

Začátek rekonstrukce Florence, kvůli které bude muset být náhradní tramvajová trasa připravena, se už blíží.



„Staveniště bychom chtěli předat na konci letošního roku. Zatím dokončujeme veřejnou zakázku na zhotovitele. A jakmile podepíšeme smlouvu, můžeme stavbu formálně zahájit,“ říká Šabík.

Ovšem nějakou dobu bude trvat, než stavebníci začnou manipulovat s prvními nosníky stropní konstrukce vestibulu stanice metra. První výluka ve stanici Florenc by proto mohla nastat v březnu příštího roku. Stanice bude neprůjezdná hlavně o víkendech nebo o prodloužených víkendech. Linka C nepojede mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská, linka B zůstane v provozu bez omezení.

Koleje ze 70. let

Dopravní podnik nyní obnovuje tramvajovou trať v Opletalově ulici jen na úseku dlouhém necelých 150 metrů. Dělníci tam minulý týden vytrhali koleje ze 70. let minulého století, které tam zůstaly již nefunkční – bez výhybky, která dříve zajišťovala návaznost do Bolzanovy ulice. Troleje zde nechal DPP demontovat v roce 2003.

Změna směru úvratí Úvrať je v drážní dopravě místo na trati, v němž vlak nebo tramvaj musí změnit směr jízdy, aby mohl pokračovat. Úvrať je řešením pro tramvajovou konečnou stanici v místech, kde není k dispozici tramvajová smyčka. V současné době provozuje dopravní podnik v Praze jedinou konečnou stanici s úvratí – na Pankráci.

Brzy bude mít úvraťovou konečnou také tramvaj v Opletalově ulici, z konečné by se ale později měla stát stanice, ze které budou tramvaje pokračovat přes Vrchlického sady na Vinohrady. Další úvrať bude v Holyni.

DPP disponuje jediným typem obousměrné tramvaje, který je vhodný pro provoz na úvraťové konečné – Tatrou KT8 (na snímku).

Celkový počet tramvajových smyček v Praze je 40, pravidelné linky jsou ukončeny na 32 z nich.

Na nové konečné pro náhradní tramvajovou dopravu před hlavním nádražím nebude tramvajová smyčka jako na jiných konečných. Tramvaje se tam budou obracet takzvanou úvratí, kvůli které dopravní podnik na příslušnou linku nasadí obousměrné tramvaje Tatra KT8. Vlastní jich 52. Vozy mají dveře na obě strany a kabiny řidičů na obou koncích. Přechod z jedné koleje na druhou zajistí v Opletalově ulici takzvaná dvojitá kolejová spojka.

Obnovou krátkého úseku v Opletalově ulici rozvoj tramvajové dopravy před hlavním nádražím neskončí. Následovat by měla trať přes Vrchlického sady směrem k Vinohradům, zároveň s tím Praha obnoví zmíněný park.

„Lokalita Vrchlického sadů je v současnosti pouze místem, kterým lidé rychle procházejí, když směřují na hlavní nádraží. Naším cílem je vytvořit ze současného stavu park, kde se Pražané nejenom nebudou bát, ale budou zde chtít trávit i volný čas. Nové řešení by tak mělo přispět i k dalšímu propojení města přes hlavní nádraží,“ komentuje plánovanou revitalizaci Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu / TOP 09), 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

„Z dopravního hlediska má také nová tramvajová trať obrovský potenciál. Ulehčí předimenzované dopravě v centru Prahy v ulicích Jindřišská a Vodičkova. Zajistí přímé napojení největšího nádraží v Česku na tramvajovou síť, jako tomu bylo v minulosti. Přidanou hodnotou bude také spojení dvou vlakových nádraží v centru, hlavního a Masarykova,“ dodává náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Práce pro IPR

Architektonické řešení celého prostranství před hlavním nádražím včetně zakomponování tramvajové tratě zajišťuje městská organizace Institut plánování a rozvoje (IPR).

Rozvoj tramvají před hlavním nádražím

„V současné chvíli připravujeme zadávací řízení se soutěžním dialogem na prostor Vrchlického sadů, jehož tématem k řešení bude jak samotný park, tak nová tramvajová trať v úseku Muzeum - Bolzanova. Nyní intenzivně diskutujeme s partnery, kterými jsou Dopravní podnik hl. m. Prahy a Odbor správy majetku na magistrátu, ale i Správa železnic, ohledně nastavení celého procesu a nad samotným zadáním. Je důležité řešit území nikoliv jako samostatné oddělené investice, ale jako celek a koordinovat jednotlivá témata – krajinářské, dopravní, sociální, urbanistické i památkové,“ říká mluvčí IPR Anna-Marie Lichtenbergová.

Filip Jiřík z odboru investic v DPP připomíná, že se tramvaje vrátí také „ke koni“.



„Rada hlavního města schválila strategii rozvoje do roku 2030. Nejpokročilejším projektem je obnovení tramvají na Václavském náměstí, kde už připravujeme projektovou dokumentaci. Trať přes Vrchlického sady kolem hlavního nádraží ji bude brzy následovat,“ dodává Jiřík.