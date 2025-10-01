Zase jako před rekonstrukcí. Tramvaje se vrátily na trasu kolem Výstaviště

  15:57
Dlouho očekávaná tramvajová trať Výstaviště – Nádraží Holešovice se opět vrátila do provozu. Tramvaje jezdí v úseku od 1. října 2025, uvedl Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) na síti X. Rekonstrukce přinesla několik inovací. Úpravy okolních míst ale stále pokračují.

Tramvaje se v úseku vrací do původní trasy, kterou jezdily před rekonstrukcí. Trať je nově zarovnaná a zatravněná, doplnil dopravní podnik.

Novou trasu vyzkoušelo po otevření hned několik cestujících. Přestože je samotná trať už dokončená, rekonstrukce okolních prostor ještě není ani zdaleka u konce. Kolem tramvajové zastávky zůstávají zábrany a dělníci tam stále pracují.

Změna pro linky tramvají

Obnovení provozu se dotkne linek č. 1, 6, 14, 17, 25 a 93, které od konce ledna jezdily po změněných trasách, uvedl DPP.

Dopravní podnik už dříve avizoval, že se podařilo urychlení stavebních činností, a práce tak skončí o deset dní dříve. Rekonstrukce se netýkala jen tramvajové trati, ale i inženýrských sítí, vozovek, chodníků, veřejného osvětlení nebo revitalizace zeleně. Oblast kolem zastávky Výstaviště měla tvar protáhlého písmene S, který ale rekonstrukcí zanikl, dodal podnik.

Stavební práce probíhaly po etapách. „Začaly demontáží vozovek 27. ledna 2025. Dokončení okolí úseku už od Dopravního podniku hl. m. Prahy převzala Technická správa komunikací hl. m. Prahy,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí DPP Aneta Řehková.

OBRAZEM: Návrat tramvají i nový viadukt. Prohlédněte si výsledek oprav u Výstaviště

Propojené Holešovice

Trasa je pro Pražany výzmamným dopravním uzlem. Nyní se cestující pohodlně dostanou ze zastávky Strossmayerovo nádraží do zastávky Nádraží Holešovice za pár minut. Ještě před pár dny si museli cestu významně prodloužit přes zastávky Vltavská a Dělnická. Tento obnovený úsek znovu propojí Holešovice.

Do centra Holešovic se vrátí tramvaje, část ulice Dukelských hrdinů zůstane bez aut

V okolí trasy se nachází několik strategicky důležitých míst. Nově otevřené železniční nádraží Praha-Výstaviště, park Stromovka, ulice Veletržní nebo samotný volnočasový areál Výstaviště Praha. Rekonstrukce tak znovu přinesla obyvatelům Prahy komfort.

Vstoupit do diskuse

Zase jako před rekonstrukcí. Tramvaje se vrátily na trasu kolem Výstaviště

Nekonečná místnost i ujíždějící podlaha. Signal Space v Praze zve na digitální umění

Nově otevřená galerie digitálního umění Signal Space nabízí od středy možnost projít vesmírnou bránou do jiných světů ve Staroměstské tržnici. O její vznik se zasloužili organizátoři Signal Festivalu...

1. října 2025  9:55

Největší zápas mého života. Ale vyždímal nás, říká Chaloupek. Na San Siru zažil lekci

Od naší zpravodajky v Itálii Téměř přesně před rokem - v září 2024 - hrál za slávistické béčko proti Žižkovu. Remíza 2:2. A nyní? Ochutnal fotbalovou Ligu mistrů na velkolepém San Siru. Byl jedním z nejlepších hráčů Slavie. A...

1. října 2025  8:32

