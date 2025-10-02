Začne výluka tramvají na Žižkově, osm linek nepojede ulicí Jana Želivského

  12:11
Pražský dopravní podnik (DPP) začne o nadcházejícím víkendu s pracemi na modernizaci tramvajové trati v ulici Jana Želivského, kvůli kterým nepojedou od neděle do pondělí 15. prosince tramvaje v úseku mezi zastávkami Želivského a Nákladové nádraží Žižkov. Podnik v době výluky zavede náhradní autobusovou dopravu. O výluce informovala mluvčí DPP Aneta Řehková.
Stavební práce na zhruba 615 metrů dlouhém úseku podle mluvčí ovlivní osm tramvajových linek. Tramvaje s čísly 5, 7, 11, 15, 16, 26 a noční 98 budou jezdit po změněných trasách.

Linka 10 bude dočasně zrušena, v úseku Sídliště Řepy – Želivského ji nahradí posílená linka 16 a mezi zastávkami Nákladové nádraží Žižkov a Sídliště Ďáblice tramvaje číslo 15.

Zase jako před rekonstrukcí. Tramvaje se vrátily na trasu kolem Výstaviště

DPP po dobu výluky zavede denní náhradní autobusovou dopravu X11 v trase Olšanské hřbitovy – Basilejské náměstí. Noční X98 pak pojede z Olšanského náměstí přes Floru do zastávky Nákladové nádraží Žižkov.

Práce jsou podle Miroslava Pence, který má v DPP na starosti tramvajovou dopravu, nutné kvůli špatnému stavu trati. „Zejména v oblasti bývalého Nákladového nádraží Žižkov je trať v havarijním stavu, musíme ji zmodernizovat,“ uvedl. Dodal, že opravy bylo kvůli dalším plánovaným pracím v oblasti nutné udělat ještě letos.

U Národního divadla se srazily dvě tramvaje. Jeden člověk se lehce zranil

Příští rok bude totiž na zhruba deset měsíců zavřena stanice metra Flora kvůli její rekonstrukci a DPP také plánuje napojovat na Vinohradskou ulici u metra Želivského budovanou trať z Malešic. U křižovatky s Olšanskou ulicí pak podnik napojí další plánovanou trať vedoucí přes areál bývalého žižkovského nákladového nádraží. Podnik proto podle Pence přípravu modernizace kolejí v Jana Želivského urychlil.

„Práce zde úzce koordinujeme s Pražskou vodohospodářskou společností (PVS), která v oblasti křižovatky u bývalého Strojimportu rekonstruuje tzv. Káranské vodovodní přivaděče. Další páteřní vodovod prochází pod tramvajovou tratí u křižovatky s ulicí U Nákladového nádraží,“ dodal.

