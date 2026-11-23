Nová tramvaj s evidenčním číslem 5001 přitom znamenala pro pražský dopravní podnik i problémy. Nebyla na ni připravena rozvodná síť, která po nasazení nového stroje trpěla výpadky.
Bylo potřeba vybudovat nové měnírny, což ale v té době naráželo na možnosti znárodněného průmyslu i stavebních firem. „Problémy měla napájecí síť po celé republice, protože tehdy byla dimenzována na úplně jiné zatížení,“ řekl před lety odborník na dějiny pražské veřejné dopravy Robert Mara.
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Tatrou T1 vstoupilo Československo na cestu k tramvajové velmoci
Tramvaj TI (až později se římská jednička nahradila arabskou 1) působila tehdy tak trochu jako zjevení z jiného světa. Do té doby totiž tramvajový provoz zajišťovaly dvounápravové vozy. Velká část z nich ještě s otevřenými plošinami, kapacitu pak zvyšovaly vlečňáky, někdy i dva za jedním motorovým vozem.
O nasazení vlečných vozů se ostatně uvažovalo i v případě Tatry T1, nakonec ale zůstalo jen u zkoušek, stejně jako v případě plánů na spřažení dvou „té jedniček“ (tedy způsob dobře známý od pozdějších tramvají T3).
Koncepce z Ameriky
Kořeny českých tramvají je ale třeba hledat v USA, kde se se na počátku 30. let šéfové dopravních podniků z celých USA shodli na novém řešení tramvaje. Koncepce PCC (zkratka z Presidents’ Conference Committee, česky Výboru sjezdu prezidentů – tedy prezidentů dopravních společností) se výrazně lišila od do té doby vyráběných vozů: tramvaj měla mimo jiné mít dva otočné dvounápravové podvozky, každý s jedním motorem, řidič ovládal její jízdu pomocí takzvaného zrychlovače, který umožňuje plynulejší a rychlejší akceleraci.
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Nedoběhl jsem „tramvaj smrti,“ vzpomíná pamětník
O výrobě podobných tramvají v ČKD se uvažovalo už před 2. světovou válkou, pak ale přišla okupace a nucená válečná výroba, takže plánům byl nadlouho konec.
Na projektu nové tramvaje podle koncepce PCC se opět začalo pracovat v roce 1947, už znárodněná továrna přitom dostala díky vzájemné výměně informací od americké firmy Westinghouse už koncem 30. let dojednané plány na elektrickou výzbroj. Kromě toho do Prahy zamířila i licenční práva na podvozky.
Původně slíbené poplatky za každý vyrobený ale Američané po únoru 1948 už nedostali, k firmě spravující práva doputoval jen úvodní desetitisícový dolarový paušál.
První tramvaj koncepce PCC – zvenčí kvůli užším českým ulicím mnohem subtilnější než americký pravzor a se skříní širokou jen 2,4 metru – se dokázala vypořádat s křivolakými pražskými ulicemi, časem se objevila i v dalších městech.
V provozu 30 let
V pravidelném provozu vydržely Tatry T1, přezdívané pro tvar přední části s jedním světlometem žehlička, zhruba tři dekády.
Během 80. let začaly postupně z ulic Prahy i dalších českých měst mizet, nahradily je především modernější a prostornější „té trojky“. Několik tramvají T1 se dočkalo „druhého života“, když na jejich podvozky technici usadili skříně T3, na první pohled taky byly od modernějšího typu k nerozeznání.
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Před 30 lety vyjela do pražských ulic naposledy revoluční tramvaj T1
V Praze tramvaje T1 dojezdily v běžném provozu v lednu 1983, nejdéle vydržely v Plzni, až do dubna 1987.
Typ, který stál u zrodu nebývale úspěšné tramvajové výroby v Československu, se ale na kolejích objevuje i dnes, ovšem jen jako muzejní exponát nebo v případě Prahy na nostalgické lince.
Dopravní podnik hlavního města Prahy má dnes ve svém muzeu dvě Tatry T1. Cestující se mohou vozit vozem s evidenčním číslem 5002, který byl původně vyřazen v roce 1981 a mezi roky 2001 a 2995 se dočkal důkladné renovace.
Už od roku 1976 je pak součástí sbírek muzea pražské MHD i prototyp s číslem 5001.