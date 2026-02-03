VIDEO: Školáci se vozili na spřáhle tramvaje, riskantní zábavu natočily kamery

Autor:
  10:27
Nebezpečný způsob jízdy městskou hromadnou dopravou si 31. ledna vybrali dva chlapci v Praze. Před odjezdem tramvaje naskočili na její spřáhlo a nechali se vézt, zatímco je natáčela kamarádka. Strážníci výtržníky vystopovali a následně předali rodičům. Případ bude mít dohru u sociálky.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Dvojice chlapců ve věku 15 a 14 let si chtěla vyzkoušet noční jízdu mezi vozy tramvají. Ve stanici naskočili na spřáhlo a nechali se vézt až do Vinohrad, zatímco je natáčela kamarádka. Výtržníků si nakonec všiml i řidič tramvaje a odehnal je, tím však pro děti nebezpečná zábava neskončila.

„Když jim jejich záměr řidič tramvaje číslo 11 překazil a zavolal strážníky, odjeli na spřáhle té protijedoucí,“ uvedla policejní mluví Jiřina Ernestová. Mladíci ‚přeskočili‘ na tramvaj číslo 16 a odjeli směrem do ústředních dílen Dopravního podniku. Jejich následný zběsilý úprk zaznamenaly městské kamery, čehož využili pražští strážníci.

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

„Vyslaná hlídka našla osoby odpovídající popisu u vstupu do metra ve Vinohradské ulici,“ popsala Ernestová. Tam si školáky převzali přivolaní rodiče,“ dodala.

Strážníci případ oznámili Policii ČR i orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). „Přestupkové jednání bude řešit příslušný správní orgán,“ uzavřela mluvčí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Miliardář Pelc čelí obžalobě kvůli smrtelné nehodě, hrozí mu až šest let vězení

Při středeční tragické nehodě podle informací Deníku zřejmě havaroval...

Miliardář Zdeněk Pelc byl obžalován kvůli loňské nehodě u Nového Strašecí na Rakovnicku. Pelcův vůz se čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl....

Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v poslední chvíli stihl ve hřišti dlouhý pas, dokázal míč odehrát a vzápětí gestikuloval: „Ruka, penalta.“ Nešťastný zásah stopera Hunala z Dukly na úvod fotbalového...

VIDEO: Školáci se vozili na spřáhle tramvaje, riskantní zábavu natočily kamery

Školáci riskovali mezi tramvajemi, strážníci je hned lapili (3. února 2026)

Nebezpečný způsob jízdy městskou hromadnou dopravou si 31. ledna vybrali dva chlapci v Praze. Před odjezdem tramvaje naskočili na její spřáhlo a nechali se vézt, zatímco je natáčela kamarádka....

3. února 2026  10:27

Násilná smrt ženy na Kladensku, kriminalisté zadrželi jejího muže

Kriminalisté vyšetřují v obci Pchery na Kladensku násilný trestný čin, při...

Kriminalisté vyšetřují v obci Pchery na Kladensku násilný trestný čin, při kterém zemřela šestačtyřicetiletá žena. Policisté to oznámili na síti X. V případu je podezřelý muž poškozené, kterého...

3. února 2026  8:10,  aktualizováno  10:15

Tykač koupila částečně zbouranou vilu na Vinohradech. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

3. února 2026  10:03

Silnice ve středních Čechách pokryla ledovka, komplikuje dopravu v celém kraji

Kvůli ledovce nejezdí ve středních Čechách velká část příměstských a...

Ledovka v úterý ráno komplikuje dopravu hlavně na západě a severu Středočeského kraje, některé spoje Pražské integrované dopravy nevyjely, očekává se zpoždění. Podle webu dopravniinfo.cz namrzají...

3. února 2026  7:46

Birmančevič odchází ze Sparty. Na jaře bude hostovat ve španělském Getafe

Veljko Birmančevič děkuje fanouškům po proměněné penaltě.

Patřil mezi strůjce úspěchů posledních let, nyní ale Veljko Birmančevič fotbalovou Spartu opouští. Sedmadvacetiletý srbský křídelník míří do španělské La Ligy, kde bude do konce sezony hostovat v...

2. února 2026  23:22

Muž v Praze zemřel po pádu z okna, policie už byla na místě kvůli jinému případu

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z vysokých pater obytného domu...

Nečekaně napilno měli policisté v Gorazdově ulici v Praze 2, která propojuje dvě náměstí - Jiráskovo a Palackého. Zatímco vyšetřovali už pár dnů starý případ, spadl z jednoho z pater obytného domu...

2. února 2026  22:36

Plzeň otočila poslední zápas před OH, Spartu srazila nedisciplinovanost

Adam Měchura z Plzně skóruje v utkání se Spartou.

Hokejové extralize začíná olympijská přestávka, poslední duel odehrála Plzeň na domácím ledě proti Spartě v rámci dohrávky 36. kola. Z výhry 4:1 se radovali Západočeši, kteří duel otočili a o skóre...

2. února 2026  17:15,  aktualizováno  20:13

Další ročník projektu Bez faulu. Kluby NBL i diváci opět pomohou parabasketbalistům

Projekt Bez faulu v roce 2026 pomáhá parabasketbalistům Barboře Kafkové a...

Se začátkem bojů v nadstavbové části nejvyšší české basketbalové soutěže Maxa NBL přichází také každoroční charitativní projekt Bez faulu. Letos kluby, diváci i partneři pomohou dvěma handicapovaným...

2. února 2026  17:45

Postižení nedokládá jen průkaz, zastal se ombudsman invalidy kvůli parkování

Ombudsman Stanislav Křeček

Muž, který se pohybuje za pomoci francouzských holí, nedostal v Kralupech nad Vltavou vyhrazené parkovací místo. Zasáhnout proto musel veřejný ochránce práv. Podle ombudsmana se město dopustilo...

2. února 2026  15:07,  aktualizováno  17:34

Zakážeme mobily o přestávkách, navrhuje ministr. Většina základních škol je pro

Premium
ilustrační snímek

„Je mnohem lepší, když místo koukání na obrazovky tráví děti čas mezi hodinami aktivně nebo se spolu prostě jen baví. Proto chceme na základních školách přistoupit k plošnému zákazu používání mobilů...

2. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Šimek slávistu Provoda nefauloval, říká komise. Sudí penaltu nenařídil správně

Slávista Lukáš Provod překonává brankáře Aleše Mandouse z Pardubic.

Slavia v nedělním zápase fotbalové ligy v Pardubicích (1:1) pokutový kop, který žádala po souboji Provoda se Šimkem, správně nezahrávala. „Ke kontaktu sice došlo, ale před pokutovým územím. A...

2. února 2026  15:30

Dvorecký most se prodraží. Náklady na stavbu se zvedly o téměř 400 milionů

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Celkové náklady na stavbu Dvoreckého mostu, jež spojí Prahu 4 a Prahu 5, se oproti původně stanovené částce 1,57 miliardy korun navýšily na zhruba 1,97 miliardy. Vyplývá to z pondělního rozhodnutí...

2. února 2026  11:51,  aktualizováno  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.