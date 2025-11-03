Ostrá premiéra nových pražských tramvají. S cestujícími jezdí už sedm vozů

Od začátku týdne se cestující pražské hromadné dopravy mohou v ostrém provozu svézt novými tramvajemi Škoda ForCity Plus 52T. Celkem sedm nových kusů se zapojilo do obsluhy linky 12 mezi Hloubětínem a Barrandovem.

Objednávka, kterou ve výběrovém řízení z roku 2022 vyhrála společnost Škoda Transportation, se vztahuje na dvacet nových kusů tramvaje typu 52T dodaných do konce letošního roku a dalších 20 kusů pro rok 2026.

První vozy pražský dopravní podnik dosud testoval, v uplynulých měsících najely v ulicích předepsaných 20 tisíc kilometrů. S cestujícími přitom jezdila pouze jedna.

„Drážním úřadem byly vystaveny průkazy způsobilosti pro prvních sedm tramvají Tyto vozy si DPP od výrobce Škoda Group převzal do svého majetku a mohou tak být vypraveny do pravidelného provozu s cestujícími,“ uvedl mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík k nasazení prvních tramvají do hromadného dopravy.

20. června 2025

Vozy nového typu o délce 32 metrů a šířce 2,5 metru přepraví najednou až 243 lidí, z toho nabízí 173 míst k stání. Ve srovnání se staršími tramvajemi 15T, které mohly přepravit pouze 199 pasažérů, je tak kapacita nových vozů až o 44 míst vyšší.

Jednou z inovací, jimiž nové tramvaje disponují, je moderní protikolizní systém. Ten umí využívat kamery a mapy uložené v paměti, díky čemuž si tramvaj dokáže vytvářet virtuální jízdní tunel, v němž umí detekovat překážky s přesností na deset centimetrů. Následně varuje řidiče a aktivuje nouzovou brzdu.

10. dubna 2025

