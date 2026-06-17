Útočil na hlavu. Policie zpacifikovala muže, který v tramvaji napadl nezletilé chlapce

„Tramvaj 26. Napadají tady lidi,“ ozvalo se na tísňové lince policie v úterý odpoledne. Hlas operátorky a volajícího přerušovaly vulgarity.
Policie na Vítězné náměstí na Praze 6 dorazila do tří minut. Podle svědků muž v černé bundě napadl dva mladíky ve věku 14 a 15 let, kteří si v tramvaji jen tak povídali.
Agresor k nim přistoupil a opakovaně je udeřil do hlavy. Pasažér, který se hochů zastal, utržil dvě facky. „Já jsem nikoho nenapadl,“ bránil se muž.
Hlídka šestatřicetiletého muže odvedla z nástupního ostrůvku a omezila na osobní svobodě. Policie případ dál vyšetřuje.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz