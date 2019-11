Pražský dopravní podnik upraví tramvajím kola kvůli častým defektům

Pryžové segmenty testoval dopravní podnik (DPP) několik měsíců v běžném provozu s cestujícími, s každým z několika druhů najezdily tramvaje alespoň 50 tisíc kilometrů. Poslední testy provedl DPP v červenci. Nakonec obstály výrobky od české a německé společnosti.

„Instalace nových pryžových segmentů do kol tramvají 15T potrvá v řádu několika týdnů, budou ji provádět naši technici v koordinaci s výrobcem. Povedlo se nám na to vyčlenit více kapacit, kromě vozoven Motol a Pankrác se do výměny zapojí i Opravna tramvají v Hostivaři,“ řekl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Dodal, že i přes testy a schválení budou nově instalované prvky denně kontrolovat, aby si ověřili jejich fungování.

Tramvaje typu 15T se v poslední době několikrát porouchaly, příčinou byla vždy závada na podvozku. „Letos evidujeme tři mimořádné události tramvají 15T v provozu,“ řekla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková při listopadovém defektu tramvaje na ulici Evropská.

„Nadále platí všechna opatření, tramvaje 15T kontrolujeme na denní bázi, v případě zjištění technických nesrovnalostí takové tramvaje ihned odstavujeme a zajišťujeme opravu,“ dodala tehdy.

Kromě toho v září vykolejila ve Střešovicích tramvaj, které se uvolnila obruč v podvozku. Podobný problém měla i souprava v Podbabě letos v dubnu.

Technická opatření pro vyladění provozu u tramvají typu 15T probíhají už od roku 2015, letos se kromě analýzy pryžových segmentů dopravní podnik zaměřil na úpravu řídícího softwaru, softwaru pro diagnostiku vozů, pravidelné měření kol či proškolování řidičů.

V pražských Střešovicích vykolejila tramvaj (17. září 2019):