První „ostrá“ tramvaj se projela po Dvoreckém mostě. Testovala signalizaci

Zhotovitel, tedy hlavní město Praha, a pražský dopravní podnik provedly ve čtvrtek na novém mostě první zkušební jízdy.
„Zkušebními jízdami tramvaje se kromě jiného ověřuje funkčnost nainstalované světelné signalizace a průjezdný profil nové tratě,“ řekl iDNES.cz mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
Dvorecký most změní dopravu MHD v Praze. Jak povedou tramvaje a autobusy
Blíží se tak zkušební provoz na mostě, který by měl být otevřen v příštích týdnech. Hovoří se o polovině dubna. „Termín ještě není přesně stanovený,“ řekl iDNES.cz mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Už v únoru přitom po mostě projela první testovací tramvaj, určená ke kontrolám nových či opravených tratí. Ověřovala průjezdnost trolejového vedení a systém elektricky ovládaných výhybek.
Příští týden by ale Rada hlavního města mohla definitivně rozhodnout o názvu nového mostu. Lidé před časem mohli hlasovat v anketě mezi dvěma variantami.
Jednoznačně Dvorecký. Pražané v anketě rozhodli o názvu nového mostu
„Pracovní“ verzi, která se vžila, tedy Dvorecký most, a variantou mostu Anežky České. V anketě suverénně zvítězila první už běžně používaná možnost, lidé jí dali přednost ze 77 procent. Rada města ji ale musí po doporučení místopisné komise ještě schválit.
Stavba se protáhla
Zcela dokončen by měl být most zhruba šest měsíců po otevření, a to včetně všech uměleckých instalací.
Stavba nejmladší pražské spojnice přes Vltavu začala už před více než třemi lety v září 2022. Původní datum otevření odhadoval magistrát hlavního města na přelom let 2024 a 2025.
Kvůli problémům, jež se objevily během výstavby, se však avizovaný termín dvakrát posunul – nejdříve na loňský podzim a následně na rok 2026.
25. února 2026