Na nový Dvorecký most nad Vltavou ve středu poprvé vyjela tramvaj. Zatím bez cestujících, trať prověřil speciální měřicí vůz dopravního podniku. Pokud další zkoušky dopadnou podle očekávání, spojnice pražského Podolí a Lihovaru by se mohla veřejnosti otevřít už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě tramvajové linky a také autobusové spoje.

Zkušební jízdu provedl měřicí vůz, známý jako „Pomeranč“. Oranžově zbarvená tramvaj je určena ke kontrolám nových či opravených tratí. Ve středu ověřovala průjezdnost trolejového vedení a systém elektrických ovládaných výhybek.

Právě tyto zkoušky rozhodnou o tom, kdy na most vyjedou běžné linky s cestujícími.

„Tyto jízdy jsou na každé nové nebo zrekonstruované trati nezbytné pro zhotovitele pro vydání revizních zpráv a protokolů UTZ, takzvaných určených technických zařízení,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí DPP Daniel Šabík.

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Dvorecký most už má za sebou i zatěžkávací zkoušky. V polovině ledna po něm přejelo osm plně naložených nákladních vozidel a projektanti při testu měřili pohyb konstrukce při zatížení.

První cestující by se mohli přes Vltavu svézt zhruba za šest týdnů, pokud i další technické kontroly potvrdí připravenost stavby. Deník Metro uvedl, že slavnostní otevření by mohlo připadnout na pátek 17. dubna, pravidelný provoz tramvají by pak začal o den později.

Magistrát však konkrétní termín zatím oficiálně nepotvrdil. „V tuto chvíli máme sice pracovní termín, ale žádné oficiální datum jsme zatím nekomunikovali,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

S otevřením Dvoreckého mostu se změní trasy osmi tramvajových linek a přibude jedna nová autobusová. Propojením Smíchova a Podolí se změní trasy osmi tramvajových linek.

Dvorecký most změní dopravu MHD v Praze. Jak povedou tramvaje a autobusy

Jinak pojedou linky 2, 4, 6, 7, 15, 21 a 24. Dočasně skončí tramvaj číslo 14 a přibude 34. Protože most vede od Lihovaru na Podolské nábřeží, zkrátí se jízda autobusy a přibude další linka. Most bude přístupný pro cyklisty, chodce i záchranné složky.

Stavba mostu spojujícího Smíchov a Podolí začala v září 2022. Dokončení se tak blíží po necelých čtyřech letech, přestože původní harmonogram počítal zhruba se dvěma a půl lety.

Jednoznačně Dvorecký. Pražané v anketě rozhodli o názvu nového mostu

Název Dvorecký most v mezidobí potvrdila i anketa hlavního města. V ní bylo na výběr ze dvou variant, kromě vítězného jména byl ještě ve hře most Anežky České. Do hlasování se zapojilo téměř osm tisíc lidí, velká většina z nich zvolila variantu s odkazem na historickou osadu Dvorce.

Na vyústění mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor, kde už nyní sedí socha chlapce s těžkou hlavou.

