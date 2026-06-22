Mezi I.P. Pavlova a Nuslemi nejezdily tramvaje, provoz zastavila stržená trolej

„Cizím zaviněním došlo ke stržení troleje u tramvajového podjezdu nedaleko zastávky Nuselské schody,“ informoval mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík s tím, že provoz je zastaven mezi stanicemi I.P. Pavlova a Otakarova, respektive Náměstí bratří Synků a to v obou směrech.
Podle Šabíka má pravděpodobně závadu na svědomí řidič nákladního automobilu, který trolej strhl. Provoz tramvají incident omezil již krátce před 11. hodinou dopoledne.
Podrobné informace o objezdových trasách tramvají mohli cestující sledovat na stránkách DPP. Náhradní autobusová doprava nebyla v daném úseku zavedena.