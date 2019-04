Podle mluvčího pražské policie Tomáše Hulana byla dechová zkouška u řidiče auta negativní. Příčinu nehody policie zjišťuje.

Záchranná služba podle mluvčí Poštové převezla do nemocnice 42letého řidiče osobního auta s poraněním hrudníku, ruky a nohy. Tři spolucestující ve věku od 40 do 48 let utrpěli úraz hlavy.

Na místě zasahovali také hasiči a hasiči pražského dopravního podniku s vyprošťovacím jeřábem. Nehoda ovlivnila asi na půl hodiny provoz tramvají linek 5 a 26, které musely jet odklonem.