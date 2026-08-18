„Nehoda tramvaje a menší dodávky se stala kolem 8. hodiny ráno, kdy došlo ke střetu. Zraněny měly být dvě osoby,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.
Tramvajový provoz byl kvůli nehodě v obou směrech uzavřen. Silniční dopravu nehoda neomezila. „Na místě jsou policisté, kteří zjišťují okolnosti dopravní nehody,“ dodal Rybanský.
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U nehody zasahuje také jedna posádka záchranářů. Podle mluvčí záchranné služby Karla Kirse zásah krátce před 9. hodinou stále pokračuje.
„Nicméně podle prvotních informací to nevypadá, že by se jednalo o něco vážného,“ upřesnil. Policisté také provedli dechové zkoušky u obou řidičů. „Dechová zkouška jak u řidiče dodávky i řidiče tramvaje byla negativní,“ doplnil Rybanský.
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Kvůli nehodě je linka 10 obousměrně zastavena. V úseku Ke Stírce – Sídliště Ďáblice je zavedena náhradní autobusová doprava X10. Omezení podle PID platí do odvolání.