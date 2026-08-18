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Nehoda tramvaje a dodávky zastavila provoz na severu Prahy, dva lidé zraněni

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  9:32
Nehoda tramvaje a menší dodávky zastavila v úterý kolem osmé hodiny ráno tramvajový provoz mezi stanicemi Kobylisy a Sídliště Ďáblice. Při střetu v ulici Střelničná se podle policie zranili dva lidé, informoval mluvčí policie Jan Rybanský. Linka 10 končí v Kobylisích, v úseku mezi stanicemi Ke Stírce a Sídliště Ďáblice ji nahrazují autobusy X10.

„Nehoda tramvaje a menší dodávky se stala kolem 8. hodiny ráno, kdy došlo ke střetu. Zraněny měly být dvě osoby,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.

Nehoda tramvaje a dodávky zastavila provoz mezi Kobylisy a Sídlištěm Ďáblice, při srážce se zranili dva lidé. (18. srpna 2026)
Nehoda tramvaje a dodávky zastavila provoz mezi Kobylisy a Sídlištěm Ďáblice, při srážce se zranili dva lidé. (18. srpna 2026)
Nehoda tramvaje a dodávky zastavila provoz mezi Kobylisy a Sídlištěm Ďáblice, při srážce se zranili dva lidé. (18. srpna 2026)
Nehoda tramvaje a dodávky zastavila provoz mezi Kobylisy a Sídlištěm Ďáblice, při srážce se zranili dva lidé. (18. srpna 2026)
18 fotografií

Tramvajový provoz byl kvůli nehodě v obou směrech uzavřen. Silniční dopravu nehoda neomezila. „Na místě jsou policisté, kteří zjišťují okolnosti dopravní nehody,“ dodal Rybanský.

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U nehody zasahuje také jedna posádka záchranářů. Podle mluvčí záchranné služby Karla Kirse zásah krátce před 9. hodinou stále pokračuje.

„Nicméně podle prvotních informací to nevypadá, že by se jednalo o něco vážného,“ upřesnil. Policisté také provedli dechové zkoušky u obou řidičů. „Dechová zkouška jak u řidiče dodávky i řidiče tramvaje byla negativní,“ doplnil Rybanský.

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Kvůli nehodě je linka 10 obousměrně zastavena. V úseku Ke Stírce – Sídliště Ďáblice je zavedena náhradní autobusová doprava X10. Omezení podle PID platí do odvolání.

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