Tramvaj mu ujela, byla zima, tak vysklil zastávku. Chytil jsem nerva, popsal vandal

Stalo se v ulici U Hostivařského nádraží na tramvajové zastávce Nádraží Hostivař v neděli v půl třetí.
„Pozornost noční hlídky upoutal řev a rána. Zároveň přišla informace od dozorčího, že na obratišti tramvají v Hostivaři nějaký muž demoluje zastávku,“ uvedli strážníci na Facebooku.
Řidič autobusu stojící na obratišti pak ukázal na 30letého vandala, který krátce předtím prohodil odpadkový koš skleněnou výplní zastávky.
Muž se strážníkům snažil své počínání vysvětlit.
„Byla mu prý zima a tramvaj mu ujela před nosem, tak „chytil nerva“,“ pokračovali strážníci. Zároveň vandala vyzvali, aby se neomlouval jim, ale aby se omluvil té zastávce. „No, tak už nepojedete nikam. To si myslíte, že to stálo pět korun, tahle tabule skla?,“ pokračoval strážník.
S mužem ještě chvíli diskutovali, pak ho ale předali přivolané hlídce policie. Ta ho bude prověřovat pro podezření z trestného činu poškozování cizí věci.