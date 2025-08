Ty seš teplej? V pražské tramvaji vypukla hádka kvůli LGBT vlajkám

„Si vystup, ne, ty čur...“ řekl mladík muži, který se o LGBT vlajkách v tramvaji ještě předtím dohadoval s další cestující.

Muž ženě ve videu říká, že z tramvaje už dřív praporky strhl. Svůj postoj odůvodnil tím, že nemá rád duhové vlajky odkazující na sexuální menšiny a nechápe, proč musí být vepředu na soupravě.

Po mladíkových slovech se s ním postarší muž pouští do hádky. „Tohle je tramvaj Prahy, dopravního podniku, proč jsou ty vlajky vepředu?“ táže se muž. Mladík mu na to reaguje slovy, že je měsíc hrdosti (i když ten připadá na červen – pozn. redakce), kdy se upozorňuje na práva sexuálních menšin, a právě proto jsou po Praze rozmístěné tyto vlajky. „Jestli ti to vadí, tak si vystup,“ dodal.

Podle videa mladíkova odpověď muže rozlítila. „Ty seš teplej? Proč se jich zastáváš?“ pokračuje postarší muž v roztržce, při které padne hned několik vulgárních slov.

Redakce iDNES.cz kontaktovala autora videa a jednoho z aktérů s dotazem, co konkrétně ostré hádce předcházelo. Mladík k tomu uvedl, že muž se nejdříve dostal do sporu se šoférem tramvaje.

„Do konfliktu jsem nebyl zapojen úplně od začátku, ale z následné situace vyplynulo, že se ten pán začal nejdříve hádat s řidičem, protože utrhl duhové vlajky umístěné na tramvaji,“ nastínil mladík Petr.

Kvůli tomu, že se řidič s mužem hádal, zůstala tramvaj stát u zastávky. Podle autora videa se spoj znovu rozjel až ve chvíli, kdy se s dotyčným mužem začal hádat on sám. „Chvíli jsem přemýšlel, jestli se do toho chci vůbec zapojit, ale nakonec jsem se rozhodl, že jo. Jakmile jsem se s pánem začal hádat já, mohl pan řidič z toho konfliktu odejít a tramvaj se rozjela,“ dodává.

Video z hádky se poprvé objevilo na sociální síti TikTok před třemi dny, v té době pomalu končil hlavní program každoročního festivalu hrdosti Prague Pride na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT).

Mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková pro iDNES.cz uvedla, že o události vědí a prošetřují ji. Vyvěšení vlajek hrdosti, které používají členové LGBT, nepovažuje za kontroverzní. „Dopravní podnik české vlajky vyvěšuje při státních svátcích, případně využívá i další vlajky, které se týkají významných pražských událostí a akcí,“ oznámila.