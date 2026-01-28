DPP získal miliardy z dotací. Nakoupí nové vozy, chystá pět trolejbusových tratí

Dopravní podnik (DPP) tento nový typ postupně nakupuje, aby mohly jezdit po naplánovaných tratích.
Ještě letos jich přibude dalších dvacet a za dva roky by mělo město mít k dispozici 71 nových tramvají. „Velká většina je na rozvoj tramvajové dopravy a část je na obnovu vozového parku,“ řekl technický ředitel DPP – Povrch Jan Šurovský.
|
OBRAZEM: 20 let v provozu. Tramvaje Škoda 14T časem změnily interiér i exteriér
Na už 20 dodaných tramvají čerpal DPP dotace EU z Národního plánu obnovy ve výši 1,7 miliardy korun bez DPH. Na další objednané tramvaje přispělo ministerstvo životního prostředí 3,7 miliardy korun bez DPH z programu TRANSGov.
DPP bude s nákupy 52T pokračovat i v následujících letech. S výrobcem Škoda Group v roce 2024 uzavřel rámcovou smlouvu na nákup celkem 200 tramvají 52T. DPP zbývá zaplatit ještě dalších 129 předobjednaných vozů. Na ně dosud dotace nezískal.
Kudy povedou nové tratě
Nejprve se na začátku dubna otevře Dvorecký most, který minulý týden prošel zátěžovou zkouškou. Kvůli tomu téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy.
Na jaře 2027 se na Jarově prodlouží trať tramvaje číslo 5. O něco později v létě by se měly tramvaje vrátit na horní část Václavského náměstí, konkrétně tudy budou projíždět čísla 6, 14 a 29. Zastávky budou mít uprostřed náměstí a u sochy sv. Václava.
Na konci roku 2027 budou koleje ležet na strahovském kopci. Z Malovanky po nich mají jezdit nové tramvaje 28 a 29. Tramvaj číslo 13 doveze cestující na jaře 2028 do Malešic. Stejně tak tam budou zajíždět linky 15 a 16. Na jaře 2028 povede trať až na Nové Dvory, dosud končí na Libuši.
|
PŘEHLEDNĚ: Nejen tramvaje na Václaváku. Do tří let v Praze přibude šest nových tratí
V Praze se postupně znovu zabydlují i trolejbusy. Jejich provoz skončil před padesáti lety, návrat slavily až loni. Tehdy nahradil trolejbus číslo 59 autobusy 119 na trase z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla. Další trolejbusy s číslem 58 jezdí z Palmovky do Miškovic.
Podle Šurovského se osvědčily. „Všech 20 vozů jezdí. Měli jsme tam vůz, který v minulém roce ujel více než 80 tisíc kilometrů, to jsou nepředstavitelně vysoká čísla. Jiný vůz v prosinci ujel více než 10 tisíc kilometrů. Jsem přesvědčen, že linka 59 je v podstatě nejvýkonnější trolejbusová linka v naší zemi,“ sdělil Šurovský.
Trolejbusem na Strahov
Na výstavbu pěti trolejbusových tratí půjde 1,2 miliardy korun ze zmíněných evropských fondů. Elektrifikace autobusové linky 176 z Karlova náměstí na Strahov začala loni v květnu. Souběžně s ní probíhá elektrifikace autobusové linky 131 z Bořislavky přes Hanspaulku na Hradčanskou. Také autobusy 137 na trase od zastávky U Waltrovky na Na Knížecí nahradí bateriové trolejbusy.
„Všechny tři tratě budou dokončeny společně, a to v červnu. Je to zároveň nejzazší termín, do kterého musejí být hotové kvůli dotacím,“ vysvětlil Šurovský s tím, že se do toho počítají už hotové tratě linek 58 a 59.
|
Turecké trolejbusy pro Prahu jako potenciální problém. Nižší cena se může prodražit
DPP souběžně s elektrifikací nakupuje trolejbusy. „Třicet objednaných bateriových trolejbusů bude postupně nasazováno do provozu během první poloviny letošního roku,“ uvedl radní pro dopravu Jaromír Beránek.
Na konci prosince se ale zasekl tendr na dalších 180 trolejbusů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže miliardovou zakázku zrušil a DPP musí výběrové řízení vypsat znovu.
Do ulic vyjely loni také první elektrobusy. Zatím jich cestující mohou potkat osmnáct na linkách číslo 154, 159, 185, 213, okrajově také na 126, 133, 173, 175, o víkendech navíc na 124 a 207. Město investuje do tramvají a trolejbusů kvůli snižování emisí. Loni se díky trolejbusům ušetřilo 742 tisíc litrů nafty a do ovzduší se nevypustilo 1 990 tun CO2.
|
DPP objednal dalších 31 tramvají Škoda 52T, nasadí je na nových tratích
Na nákup nových vozů a výstavbu trolejbusových tratí podnik čerpal nebo má schválené evropské dotace v celkové výši zhruba 6,64 miliardy korun. Praha počítá s tím, že celkově letos do dopravy investuje 10,4 miliardy korun.
„Uvědomme si, že na dopravu jdou vysoké miliardy. Ročně to je 25 miliard provozních a 10 miliard investičních. Je to třetina pražského rozpočtu,“ podotkl radní pro finance Zdeněk Kovářík.
Nová tramvaj
Nízkopodlažní a klimatizovaná 52T má širší uličky pro cestující než jiné modely. Do vozu se vejde 243 cestujících. Sedět mohou na 70 měkčených sedačkách potažených červenou koženkou. V současnosti jezdí po Praze 20 těchto tramvají.
Autobusy na Vítězném náměstí spoří čas na kolejích
Autobusy pražské MHD projíždějí od listopadu 2025 Vítězným náměstím rychleji. Nově mohou využívat tramvajové koleje přímo středem okružní křižovatky, což jim umožňuje vyhnout se kolonám na příjezdech od Podbaby i od Prašného mostu. Podle dat ze sledování polohy vozidel se díky úpravě podařilo snížit zpoždění zejména ve špičkách, kdy je doprava brzděna regulací vjezdů do tunelového komplexu Blanka.
V průměru projede každý autobus Vítězným náměstím zhruba o jednu minutu rychleji. Ve všední den zde na 14 linkách projede 1 059 autobusových spojů Pražské integrované dopravy, které tak denně ušetří v souhrnu 762 minut, tedy téměř 13 hodin provozního času.
|
Vyrovnat pantografy, dotáhnout a připojit troleje. Práce na Dvoreckém mostu finišují
Největší zpoždění se dříve tvořila v odpolední špičce ve směru od Podbaby, kde jezdí například linky 107, 116, 147, 160, 340, 350 nebo 355. „Každý spoj zde v tomto období díky jízdě po tramvajových kolejích středem náměstí šetří průměrně 99 sekund. V ranní špičce je průměrná časová úspora pro autobusy ve směru od Podbaby 60 sekund,“ řekl Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která má na starosti organizaci MHD v Praze.
Dvojnásobné zrychlení
Zlepšení zaznamenaly také linky 143, 149 a 180 ve směru na Prašný most, kde se průjezd zkrátil v průměru o 55 sekund ráno a o 51 sekund odpoledne.
Výrazně se snížilo i zpoždění nejproblematičtějších spojů. U deseti procent nejvíce opožděných autobusů kleslo průměrné zpoždění ve směru od Podbaby z 8,7 na 3,5 minuty, ve směru na Prašný most pak ze čtyř na dvě minuty. Úseky mezi Dejvickou, Prašným mostem a Nádražím Podbaba tak autobusy projíždějí zhruba dvakrát rychleji.
|
Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus
Úpravy spočívají především v umožnění průjezdu autobusů po kolejích středem Vítězného náměstí. Změny zahrnují přesun vyhrazeného pruhu v ulici Jugoslávských partyzánů, zúžení výjezdu do Evropské ulice a vedení autobusů po kolejích i ve Svatovítské, kde nově zastavují v tramvajové zastávce. Podle dopravního podniku nemají opatření negativní dopad na ostatní dopravu.
V Praze finišuje stavba Dvoreckého mostu, připojují ho na tramvajové troleje (leden 2026)
|
27. ledna 2026