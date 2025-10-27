Dodávka se po srážce s tramvají převrátila na bok. Jeden zraněný

„Do dodávky přejíždějící přes koleje po jedné hodině odpolední ve Werichově ulici z boku narazila tramvaj,“ popsal událost policejní mluvčí Richard Hrdina.
Řidič dodávky měl podle mluvčího zdravotnické záchranné služby Karla Kirse drobné pohmožděniny v oblasti horních a dolních končetin a po ošetření podepsal negativní reverz. V tramvaji se nikdo nezranil.
Na místě zasahují také hasiči, kteří místo vyklízejí.
Příčiny a okolnosti nehody vyšetřují nadále policisté. Provoz v barrandovské křižovatce tak zůstává uzavřený. Zatím není známo, kdy se úsek opět zprůjezdní.