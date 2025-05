V Ječné ulici se srazilo auto s tramvají. Spoje směrem do centra jezdily odklonem

„Jedná se o nehodu osobního auta a tramvaje. Na místě nedošlo k žádnému vyproštění ani úniku provozních kapalin,“ sdělil Miroslav Řezáč, mluvčí pražských hasičů.

Ti na místě zasahují společně s policisty a zdravotníky. Mluvčí redakci iDNES.cz sdělil, že nikdo z 80 cestujících tramvaje nebyl zraněn. Řidičku tramvaje hasiči z preventivních důvodů předali do péče zdravotnické záchranné služby.

Tramvaje v oblasti nehody směrem do centra jezdily odklonem směrem na Nuselské údolí. Podle Řezáče by měla poškozená souprava zamířit do depa. Podle webu Pražské integrované dopravy (PID) byla událost ukončeno okolo poledne a došlo k plnému obnovení provozu.