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Dopravní podnik zařadil ve čtvrtek do provozu první kus z druhé série tramvají 52T. K prvním dvaceti jich celkově přibude dalších dvacet a na to plynule naváže objednávka dalších 31 kusů. V galerii snímků pořízených organizací Ropid se můžete podívat, jak se tyto moderní stroje rodí ve výrobním závodu Škody v Plzni.
Autor: PID
V galerii se ale zaměříme hlavně na dodávky druhé dvacítky nových tramvají 52T. První, tedy číslo 9521, jezdí po Praze od čtvrtka. Další tři jsou už také v Praze a čekají na zařazení do provozu. Podívejte se, jak se kompletovaly ve výrobním závodu Škody v Plzni.
Autor: PID
Snímky z června ukazují samotnou halu a hned tři rozpracované pětičlánkové tramvaje. Pozorné oko si možná povšimne jeřábem právě vkládaného prostředního článku, který je jako jediný bez podvozku, tedy nesený. Na čele je rovněž dobře vidět tzv. protišplh, aby tramvaj při případné kolizi „nevylezla“ nahoru a deformační zóny pracovaly tak, jak mají. Ostatně známe je i z klasických drážních vozidel, u tramvají 52T jsou ale schované pod čelními plentami. Stejně jako skládací spřáhlo pod nimi.
Autor: PID
Na snímku vidíte čtvrtou rozpracovanou tramvaj. Ta byla při focení hned na hale vedle. Všimněte si četných štítků, které v rámci výstupní kontroly kvality upozorňují na drobnosti, které bylo třeba ještě opravit. Jde například o drobné rýhy vzniklé při výrobě.
Autor: PID
A stejné štítky lze vidět i v postupně kompletovaném interiéru, který v hierarchii kompletace přichází na řadu jako poslední.
Autor: PID
Na zkušební koleji lze vidět, stejně jako v lednu 2025, tramvaj 52T, tentokrát však již 23. v pořadí ve stavu těsně před dodáním do hlavního města.
Autor: PID
Tramvaj z Plzně odchází kompletní, funkční a včetně polepů a dalších detailů.
Autor: PID
Na snímku vidíte sedačky, které v době focení ještě chránily obaly. Dál se dodělávaly také poslední drobnosti, ale jinak bylo v interiéru vše hotové. V pozadí si všimněte Pantera pro bulharské dráhy. S vlakem už se tramvaj 52T později na jedné koleji už opravdu nesetká. A všimněte si rovněž čtyř kolejnic splítky tří různých rozchodů: 1 000 mm, standardních 1 435 a široký 1 526 mm.
Autor: PID
Kabina pro řidiče. Všimněte si perfektního výhledu před vůz, největší výhody uspořádání kabiny bez klasického pultu, jako měly například 14T nebo 15T.
Autor: PID
První tramvaj 52T z druhé série vyrazila do pražských ulic ve čtvrtek 6. srpna 2026 v čase 15:04. Zajímavostí u tramvaje ev. č. 9521 je, že se byla předtím předvést v polské Vratislavi tamnímu dopravnímu podniku (plně v režii výrobce před převzetím DPP). V Praze jsou už i další tři kousky této série pod čísly 9522-9524. Začnou jezdit, jakmile výrobce pro ně získá průkazy způsobilosti. V noci na pátek dorazil také kousek ev. č. 9525 a do konce srpna přibudou ještě 9526-9528. Všechny jsou klimatizované. Dopravní podnik očekává, že do konce roku by mohl mít ve vozovém parku celkem 45 tramvají 52T, další dodávky budou pokračovat v příštím roce.
Autor: DPP